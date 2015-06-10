中国称“猎狐”行动要打持久战

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京6月10日 - 中国公安部称，必须做好为“猎狐”行动打持久战的准备，截止5月底，该行动共抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人214名。
“猎狐2015”专项行动领导小组组长孟庆丰在广东召开的会议上要求全国公安机关提升调查水平，通过多种途径完成境外追逃追赃工作。
周二晚间公布的声明称，孟庆丰指出“要树立驰而不息、久久为功的长期作战理念”。
他表示，民警要提升专业化水平，通过引渡等多种途径追逃并追赃。
声明指出，截止今年5月31日，全国公安机关共抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人214名，其中78名被劝返。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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