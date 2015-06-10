中国称“猎狐”行动要打持久战

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月10日 - 中国公安部称，必须做好为“猎狐”行动打持久战的准备，截止5月底，该行动共抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人214名。
“猎狐2015”专项行动领导小组组长孟庆丰在广东召开的会议上要求全国公安机关提升调查水平，通过多种途径完成境外追逃追赃工作。
周二晚间公布的声明称，孟庆丰指出“要树立驰而不息、久久为功的长期作战理念”。
他表示，民警要提升专业化水平，通过引渡等多种途径追逃并追赃。
声明指出，截止今年5月31日，全国公安机关共抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人214名，其中78名被劝返。（完）
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。