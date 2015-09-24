紫光结盟微软、世纪互联 拟携手开拓国内云计算市场

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月24日 - 中国科技企业紫光股份(000938.SZ)周四午间发布公告称，该公司9月24日在美国西雅图和北京世纪互联宽带数据中心有限公司、微软（中国）有限公司签署《战略合作备忘录》，欲通过搭建混合云解决方案平台共同开拓国内云计算市场。
公告称，紫光将和世纪互联共同出资组建合资公司，并以该公司为平台，与微软基于 Windows Azure 和 Office 365 云服务开展进一步合作，搭建具有领先技术水平的混合云解决方案平台及提供相关云服务。
公告指出，合作三方将以合资公司为提供公有云服务解决方案的研发和销售平台，服务国内客户，并以国有企业为首个重点客户群并逐步推广。
公告还表示，合作三方将积极寻求在云应用开发、云服务安全认证及审查等领域开展合作的机会，进一步助推公有云服务在国内的广泛应用。
根据微软官网介绍，Windows Azure有世纪互联运营，提供计算、数据、应用和网络四大服务，其中包括虚拟机、云服务、存储和虚拟网络等主流商用云业务。
而office 365则可理解为一套办公自动化系统，除了提供Office办公软件，还提供企业域名邮箱、视频会议系统和云存储等常用商业办公应用。
上述战略合作协议签署之际，正值中国国家主席习近平在西雅图参观微软总部之时。据路透22日报导，微软计划在全球推出office 2016，这是该公司基于云端的Office 365服务的最新产品。
北京时间13：14，紫光股份报69元，涨8.3%。
欲知详情，请点选深交所网页：here（完）。
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。