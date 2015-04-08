专家观点：中国与“一带一路”沿线国可通过融资平台公司实现资源对接

* 民生银行专家建议中国与带路沿线国设立融资平台

* 平台公司可整合基础设施发展和资源开发项目

* 中外金融机构可以入股、开发贷、银团贷等方式提供金融支持

路透北京4月2日 - 中国政府倡议的“一带一路”行动计划如何融资？民生银行研究院院长黄剑辉建议，可由中国和沿线国家政府牵头设立基础设施发展公司，将基建项目和资源类项目整合在一个平台公司内运作，各金融机构提供贷款、入股或组成银团的方式参与投资。

黄剑辉对路透表示，中国对与带路沿线国家的金融支持，实质上是双方资源的对接。中国需要市场和资源，而带路沿线国家需要工业化发展的经验和资金。

“两国政府主导，将带路沿线国家公益性、见效慢的基础设施和可迅速带来收益的资源开发整合到合资公司旗下，并分铁路、港口、矿产、电力等具体项目运作。”他说道。

中国政府上月底发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，鉴于沿线各国资源禀赋各异，经济互补性较强，彼此合作潜力和空间很大，合作重点包括政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。

资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。规划提出，扩大沿线国家双边本币互换、结算的范围和规模。支持沿线国家政府和信用等级较高的企业以及金融机构在中国境内发行人民币债券。符合条件的中国境内金融机构和企业可以在境外发行人民币债券和外币债券，鼓励在沿线国家使用所筹资金。

黄剑辉认为，“一带一路”的金融支持有多种形式，金融机构应相互配合。中投公司、丝路基金等可以以入股方式持有平台公司股份。亚投行、国开行、世行等金融机构可以通过发放贷款来获得长期收益。各金融机构还可组成银团来提供金融支持。

他提出，金融支持还需要产品创新。除过规划中提出的鼓励发放人民币债券等方式，银行还可以直接放人民币贷款，在金融产品方面银行都可以探索和创新。

黄剑辉指出，多数“带路”国家市场融资能力和政府财力比较弱，借助金融杠杆，会让其基础设施情况发生很大改变。而现在中国外储是全世界最充裕，而同时中国需要市场，需要资源。如何与带路国家对接就成了关键。

至于有人担心，“一带一路”平台公司会不会一拥而上，最终出现像中国政府融资平台这样的项目风险问题，黄剑辉表示：“任何事情都有风险，所以要识别和控制一带一路的投资，让其保持在合理的度上。”（完） (发稿 王蕾；审校 黄凯)

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