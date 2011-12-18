中国明年将把保障房摆在突出位置--发改委

路透北京12月16日电---中国国家发展改革委员会主任张平周五称,明年要把保障性安居工程建设摆在突出重要位置,加强与建设、财政、金融、国土等部门的协同配合,并要继续严格执行抑制投机、投资性需求的政策措施.

新华援引张平在全国发展和改革工作会议上称,明年要巩固和扩大房地产市场调控成果,编制实施好"十二五"(2011-2015年)住房保障规划,将目标任务分解到年度、落实到地方,建立健全保障性安居工程投资、建设、营运、分配和管理机制.明年将鼓励支持中小户型、中低价位的普通商品房建设.