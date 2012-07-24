中海油151亿美元收购加拿大Nexen

焦点：欧元区2月通胀率跳升至2% 超过欧洲央行目标位
路透布鲁塞尔/法兰克福3月2日 - 欧元区2月通胀率劲升至四年高位，一举超过欧洲央行的目标位，给利率决定者带来开始讨论何时以及如何缩减非常规刺激措施的压力。
* 中海油将支付每股27.50美元,溢价61%
* Nexen在北海、墨西哥湾及尼日利亚拥有资产
* 此项交易为中国规模最大的海外收购案
* 中海油已投资於加拿大能源领域,并寻求当地上市
* 知情人士称,监管当局批准的机率很大
* Nexen股价跳涨52%
路透香港/加拿大卡尔加里7月23日电---中国国有控股的中海油(CNOOC)(0883.HK)周一同意以151亿美元的价格收购加拿大石油生产商NexenNXY.TO,这是中国迄今规模最大的海外收购行动.该行动将迫使加拿大政府做出抉择,对於安全的疑虑是否胜过对国外投资进驻该国能源领域的渴望.
中国第三大石油公司--中海油寄望以较Nexen周五股价高达61%的溢价,来赢得股东及加拿大政府的支持.中海油承诺将保留所有员工,而且将加拿大当做其西半球业务的大本营.
中海油给出的价码为每股27.50美元.Nexen在加拿大艾伯塔省拥有油砂业务,在不列颠哥伦比亚省拥有页岩气资源,而且在北海、墨西哥湾及西非近海地区拥有广泛的勘探及生产权益.
Nexen董事会全体一致批准此案.股东的初步反应相当热烈.Nexen周一股价大涨9.06加元,或52%至26.35加元.
"你在全地球、全太阳系中肯定找不到一个反对这项交易的股东,"Taylor Asset Management总裁兼投资长David Taylor说.
这是中国从2005年之後挥军北美能源产业的最大手笔.2005年时中国曾尝试以185亿美元买下美国优尼科(Unocal),但却遭受政治力阻挠.
反观加拿大,总理哈珀则是推动吸引中国更多能源投资,中海油此案总算让他的努力开花结果,而且加拿大有更多的理由同意.
"对加拿大而言,这项协议为Nexen运营的许多项目提供了稳定的投资来源,包括亚伯达省(Alberta)的沥青开采,"中海油执行长李凡荣在电话会议中说.
"我们不但想成为本地企业,也想成为一个全球企业,我们还有意寻求让中海油在加拿大上市."
本项交易尚有待加拿大工业部的批准.根据法律,工业部必须裁定收购案是否将带给加拿大"净利".
但基於中海油对加拿大的承诺,以及Nexen的营运大多位於海外来看,这应有利於本案过关.
按当前生产状况,中海油的储备仅够九年之用,处在全球主要同业中最低之列.中海油称,通过此次交易,公司探明储量将可提高30%.
大华继显石油分析师Yan Shi称:"因国内储备有限,中海油一直在寻求海外并购.但限制很多,例如外国公司不愿出售,价格太高等等.这次交易会是很大的成功."
中石化(0386.HK)随後很快宣布,将以15亿美元收购Talisman EnergyTLM.TO英国分公司49%的股份.
Taylor称,中海油不太可能出现竞争对手,因其提供的溢价极高,而且是全现金收购.
不过,超过3.3亿加元的外国投资都必须经加拿大政府审批,若当局认为交易违背该国利益,则可否决交易.2010年加拿大当局就阻止了必和必拓(BLT.L)以39亿美元敌意收购该国钾肥生产商Potash Corp (POT.TO).
加拿大工业部长确认,他将进行一次审查,关注此次交易对经济活动的效果、加拿大人在该事务中参与度以及对竞争的影响等方面.
那就是说,Nexen仅有28%的生产以及11%的现金流来自加拿大业务,加拿大帝国商业银行全球市场分析师Andrew Potter称.那可能有助於中海油获得加拿大政府的批准.
此外哈珀总理很难取消这个交易,不久前他还出访亚洲,宣传加拿大的投资机遇.
但前驻华外交官、阿尔伯塔大学中国学院主管Gordon Houlden表示,渥太华必须考虑这次交易将开启的先例.
"我认为政府不会考虑更多的这种规模的并购,例如10次,中国完全有能力进行.若你(花费)300至500亿美元,你就可以拿走几乎所有加拿大最大的能源公司.政府并不打算把加拿大的所有权全部转让给中国."
**对中海油而言价格合理**
据汤森路透数据,此次收购是目前为止中资公司最大的一笔海外交易.
收购Nexen亦使得中海油成为Buzzard的运营者,Buzzard为英国最大油田,也是福尔蒂斯原油的最大产出地.
蒙特利尔银行资本市场和花旗全球市场担任中海油顾问,Nexen的顾问公司为高盛和加拿大皇家银行资本市场.
中海油表示,Nexen约为43亿美元的债务将予以维持,希望於2012年第四季完成交易.(完)
--编译 兰秀娟/李婷仪/程琳/石冠兰; 审校 徐文焰/吴云凌/张荻
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