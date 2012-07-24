中海油151亿美元收购加拿大Nexen

* 中海油将支付每股27.50美元,溢价61%

* Nexen在北海、墨西哥湾及尼日利亚拥有资产

* 此项交易为中国规模最大的海外收购案

* 中海油已投资於加拿大能源领域,并寻求当地上市

* 知情人士称,监管当局批准的机率很大

* Nexen股价跳涨52%

路透香港/加拿大卡尔加里7月23日电---中国国有控股的中海油(CNOOC)(0883.HK)周一同意以151亿美元的价格收购加拿大石油生产商NexenNXY.TO,这是中国迄今规模最大的海外收购行动.该行动将迫使加拿大政府做出抉择,对於安全的疑虑是否胜过对国外投资进驻该国能源领域的渴望.

中国第三大石油公司--中海油寄望以较Nexen周五股价高达61%的溢价,来赢得股东及加拿大政府的支持.中海油承诺将保留所有员工,而且将加拿大当做其西半球业务的大本营.

中海油给出的价码为每股27.50美元.Nexen在加拿大艾伯塔省拥有油砂业务,在不列颠哥伦比亚省拥有页岩气资源,而且在北海、墨西哥湾及西非近海地区拥有广泛的勘探及生产权益.

Nexen董事会全体一致批准此案.股东的初步反应相当热烈.Nexen周一股价大涨9.06加元,或52%至26.35加元.

"你在全地球、全太阳系中肯定找不到一个反对这项交易的股东,"Taylor Asset Management总裁兼投资长David Taylor说.

这是中国从2005年之後挥军北美能源产业的最大手笔.2005年时中国曾尝试以185亿美元买下美国优尼科(Unocal),但却遭受政治力阻挠.

反观加拿大,总理哈珀则是推动吸引中国更多能源投资,中海油此案总算让他的努力开花结果,而且加拿大有更多的理由同意.

"对加拿大而言,这项协议为Nexen运营的许多项目提供了稳定的投资来源,包括亚伯达省(Alberta)的沥青开采,"中海油执行长李凡荣在电话会议中说.

"我们不但想成为本地企业,也想成为一个全球企业,我们还有意寻求让中海油在加拿大上市."

本项交易尚有待加拿大工业部的批准.根据法律,工业部必须裁定收购案是否将带给加拿大"净利".

但基於中海油对加拿大的承诺,以及Nexen的营运大多位於海外来看,这应有利於本案过关.

按当前生产状况,中海油的储备仅够九年之用,处在全球主要同业中最低之列.中海油称,通过此次交易,公司探明储量将可提高30%.

大华继显石油分析师Yan Shi称:"因国内储备有限,中海油一直在寻求海外并购.但限制很多,例如外国公司不愿出售,价格太高等等.这次交易会是很大的成功."

中石化(0386.HK)随後很快宣布,将以15亿美元收购Talisman EnergyTLM.TO英国分公司49%的股份.

Taylor称,中海油不太可能出现竞争对手,因其提供的溢价极高,而且是全现金收购.

不过,超过3.3亿加元的外国投资都必须经加拿大政府审批,若当局认为交易违背该国利益,则可否决交易.2010年加拿大当局就阻止了必和必拓(BLT.L)以39亿美元敌意收购该国钾肥生产商Potash Corp (POT.TO).

加拿大工业部长确认,他将进行一次审查,关注此次交易对经济活动的效果、加拿大人在该事务中参与度以及对竞争的影响等方面.

那就是说,Nexen仅有28%的生产以及11%的现金流来自加拿大业务,加拿大帝国商业银行全球市场分析师Andrew Potter称.那可能有助於中海油获得加拿大政府的批准.

此外哈珀总理很难取消这个交易,不久前他还出访亚洲,宣传加拿大的投资机遇.

但前驻华外交官、阿尔伯塔大学中国学院主管Gordon Houlden表示,渥太华必须考虑这次交易将开启的先例.

"我认为政府不会考虑更多的这种规模的并购,例如10次,中国完全有能力进行.若你(花费)300至500亿美元,你就可以拿走几乎所有加拿大最大的能源公司.政府并不打算把加拿大的所有权全部转让给中国."

**对中海油而言价格合理**

据汤森路透数据,此次收购是目前为止中资公司最大的一笔海外交易.

收购Nexen亦使得中海油成为Buzzard的运营者,Buzzard为英国最大油田,也是福尔蒂斯原油的最大产出地.

蒙特利尔银行资本市场和花旗全球市场担任中海油顾问,Nexen的顾问公司为高盛和加拿大皇家银行资本市场.

中海油表示,Nexen约为43亿美元的债务将予以维持,希望於2012年第四季完成交易.(完)

--编译 兰秀娟/李婷仪/程琳/石冠兰; 审校 徐文焰/吴云凌/张荻

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