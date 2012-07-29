中海油或通过发债和贷款为Nexen收购案筹资--消息

* 中海油现金充足,但仍有可能发债筹资,以保留流动性

* 市场对亚洲长期公司债有良好的兴趣

* 如果中海油决定发债,花旗集团预计将赢得关键的主办行头衔

记者 朱球/Umesh Desai

路透香港7月27日电---据知情消息人士透露,全球按市值计最大的能源勘探商--中海油(0883.HK)可能在明年初借入数十亿美元,用於以151亿美元现金收购加拿大同业NexenNXY.TO计画.

消息人士表示,在那之前,中海油很可能从母公司中国海洋石油总公司或国有中资银行寻求短期融资,之後再替换成长期债券和贷款等长期工具.

"一旦交易最後确定,他们可能同时采用贷款和发债的形式.我想还没有任何定案,但多家银行已经开始在争取,"一位知情消息人士周五表示.他不愿具名,因为未被允许对外公开谈论此事.

中海油周一对Nexen提出收购,成为中国有史以来最大的海外收购案,迫使加拿大当局必须权衡,安全担忧是否会压过引入外资进入加拿大能源资源的意愿.中海油表示,计划动用内部现金和外部资源完成交易.

全球油价自2005年来已翻倍,帮助中海油转型为一家大型的独立石油勘探商和生产商,市值高达850亿美元.康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)是第二大石油勘探生产商,印度石油天然气公司(ONGC.NS)名列第三.

今年初,中海油持有150亿美元现金.银行家和分析师表示,技术上来说,中海油收购Nexen用不着借钱.

但他们指出,中海油可能希望保留充足现金,为未来展开收购做准备,并以防油价挫跌,打乱其2012年规模达93亿-110亿美元的资本支出计划,虽然油价大跌几乎不可能.

"他们或许会选择借入长期资金,并偿还一些短期债务,以保持良好的流动性状况,"评级机构穆迪的高级信用分析师胡凯说.

他指出,中海油2011年底的资产负债表显示,公司一年内将有31亿美元债务到期.

无法立即联系上中海油高层对此置评.

中海油和其他中国国有石油公司,如中石化以及中国石油今年稍早均发行过债券,并获得强劲需求,因保险商等投资者抢买这些鲜有发行的较长期优质亚洲企业债券.

截至2011年末,中海油债务股权比例为14.5.分析师和银行家称,中海油可能发行10-30年期债券,并签订5-10年的双边或银团贷款.他们还补充称,这家在香港上市的公司发行新股可能性不大.

中海油会否筹资还要取决於2013年第一季的市况,届时Nexen的交易将完成.银行家们说,若欧债危机加深且借款成本飙升,中海油或不会从市场融资.

2005年中海油竞购美国石油公司优尼科(Unocal)时,曾不得不严重依赖国家贷款.这招致美国政界强烈批评称,中海油利用国家补助来收购美国私有公司.不过该收购案最终以失败告终.

当时,中海油对这笔185亿美元现金收购的筹资打算是,从母公司贷出70亿美元的长期後偿贷款和过桥贷款,从工商银行(601398.SS)融得60亿美元过桥贷款,从高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)获得30亿美元的过桥贷款工具.而中海油自己只拿出30亿美元.

银行家表示,中海油在Nexen交易上已大大减少从政府融资,这会减轻其获得加拿大监管当局批准的难度.

若中海油决定贷款,银行将会竞相抢夺主办权.

银行家们称,花旗集团(C.N)与BMO Capital Markets是中海油收购Nexen交易的顾问,该行在赢得主办银行方面可谓近水楼台.

"花旗作为并购顾问,应是在争抢主办行头衔中最可能胜出的."知情人士表示.

花旗和BMO拒绝置评.

尚不清楚若交易成功完成,花旗和BMO能够获得多少咨询费.据未牵涉该交易的银行家估算,每家银行会获得500万-2000万的费用.(完)

--编译 白云/田建华;审校 蔡美珍/隋芬

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