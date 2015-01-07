中信证券完成国内首单碳排放配额回购交易 融资规模达1330万元

路透北京1月7日 - 中国北京环境交易所的碳排放权试点市场创新又有新动作。中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周三称，国内首单碳排放配额回购交易成交，签约双方为中信证券和北京华远意通热力科技股份有限公司，融资总规模达1,330万元人民币。

碳排放配额回购是一种通过交易的方式，为企业提供短期资金的碳市场创新安排。此项回购融资协议的签署，标志着北京碳排放权交易市场在碳金融产品创新方面又迈出了实质性的一步，实现了碳市场与金融市场的有机结合。

中信证券提供的新闻稿指出，碳排放配额回购是指重点排放单位或其它配额持有者向碳排放权交易市场其他机构交易参与人出售配额，并约定在一定期限后按照约定价格回购所售配额，从而获得短期资金融通。配额持有者作为碳排放配额出让方，其他机构交易参与人作为碳排放配额受让方，双方签订回购协议，约定出售的配额数量、回购时间和回购价格等相关事宜。在协议有效期内，受让方可以自行处置碳排放配额。

中信证券大宗商品部门负责碳交易的高级经理蒋阳晶表示，中信证券的碳交易业务定位为服务实体企业碳配额履约的需求。由于目前碳市场流动性不足，需要有专业的金融机构参与和报价来提供市场流动性，尤其是买卖量较大的线下交易报价，以帮助企业实现顺利履约。

在推进碳市场金融化方面，中信证券通过一些创新的场外交易安排，帮助企业盘活碳资产，并推行以碳资产为载体的回购交易方式，使资金较为紧张的重点排放企业获得新的融资渠道，降低企业的融资成本。

中信证券于2011年组建了碳交易与投资专业团队，开展业务创新，积极参与国内外的碳交易业务，为证券行业唯一获得证监会批复开展碳交易的机构。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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