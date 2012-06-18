中国煤炭业呈宽松性平衡--协会官员

基汇资本与腾讯高管寻求贷款用于收购一家豪华酒店--TRLPC
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，一个由香港房地产私募股权基金基汇资本(Gaw Capital Partners)与包括中国网络巨擘腾讯控股高管在内的几位个人所组成的财团，正寻求一笔最高达1亿欧元(1.057亿美元)的贷款，用于收购法属波利尼西亚一家豪华度假酒店。
路透北京6月18日电---中国煤炭运销协会运行处处长李昕表示,煤炭行业已经呈现宽松性平衡的状况,预计社会总库存达到3亿吨左右,相当於一个月的全国煤炭消费量.
新华社援引2012年海上南北航线煤炭运输工作座谈会上的业内人士并称,由於经济运行趋缓、南方降水增加,电力需求量的不足传导至煤炭供应链各环节,导致煤炭积压.
报导并援引秦皇岛港股份公司总经理何善琦介绍,5月下旬以来,煤炭供需发生急速转变,目前该港口的煤炭库存已经达到944万吨,较一个月前翻了一番,接近港口的库存饱和点1,000万吨,目前只能"以出量进".
报导称,由於市场低迷,一批船运企业运力闲置,出现了较大面积亏损.
据统计,6月前十天,每天的全社会库存增加20万吨左右.同时,进口煤凭借价格低廉优势,大量进入国内煤炭市场,增加了供给端压力.环渤海地区5,500大卡市场动力煤的综合平均价格自5月份以来累计下跌了35元人民币/吨.(完)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
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