中国2015年煤炭出口关税降为3% 天然橡胶暂定税率上限提高

路透北京12月17日 - 中国财政部发布2015年关税实施方案的通知指出，中国2015年无烟煤、炼焦烟煤、褐煤等出口关税税率调降为3%，2014年为10%。

刊登在财政部网站2015年天然胶乳进口暂定税率为10%或900元/吨（两者从低收取），烟胶片及天然橡胶为20%或1,500元/吨，后者即税率上限较2014年的水平有所提升。

2014年天然胶乳进口暂定税率为10%或720元/吨，烟胶片的则为20%或者1,200元/吨，两者从低收取。

中国财政部周二指出，自2015年1月1日起，将对进出口关税进行部分调整，包括适当降低煤炭产品出口关税税率，适当提高天然橡胶等商品的进口暂定税率水平。(完)

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(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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