焦点：煤在中国的黄金时代看似结束 可能已达需求高峰--IEA

2015年10月23日在黑龙江鸡西一家煤矿拍到的图片。 REUTERS/Jason Lee

路透新加坡12月18日 - 国际能源署(IEA)表示，中国随着经济降温及产业结构调整打击煤需求，可能面临有史以来的首次需求触顶，从而为印度在2020年前崛起成为全球煤用量主要推手舖路。

中国是全球最大的煤消费国，但随着经济转向能源密集程度较低的领域，其煤用量已有所减少。中国政府致力于抑制煤消费量，以期清除笼罩在各大城市上空的雾霾，这亦打压了需求。

“煤在中国的黄金时代似乎已经结束了，”IEA周五在至2020年的中期市场报告中表示。其并称，由于楼市和基础建设发展迟滞，如今可能就是“煤需求高峰”的情况了。

IEA并称，由于重工业的用电量减少，使得电力需求低于预期，亦将推动煤消费量的下滑。

IEA表示，以需求高峰为假设情境来推算，中国煤需求在2020年前将从2014年的2,843百万吨煤当量降至2,640百万吨煤当量。

因此，IEA称，2020年全球需求将降至5,509百万吨煤当量。但其补充称，据一份略微乐观的预估，2020年需求仍可能按年增长0.8%，达到5,814百万吨煤当量。

IEA称，需求减缓、环保政策以及替代燃料增加，都将使煤价维持在低点。动力煤价格已经降至或接近十年低点。

“美国页岩气、气候政策更趋严格，尤其是中国产能过剩和经济减速都持续带来压力，导致供应过剩。如果中国真的达到煤炭需求顶峰，那么过剩情况将严重得多，”IEA称。

据IEA，印度料在一定程度上弥补中国需求低迷的影响，到2020年，其煤需求料增加149百万吨煤当量，相当于同期全球煤需求的一半增幅。

“印度是仅有的一个煤需求强劲增长的大经济体，而且将超过美国，成为全球第二大煤消费国，”IEA说。

但IEA补充道，尽管增长强劲，印度也无法完全弥补中国需求下滑的影响。

其他地区，IEA预计，在截至2020年的六年间，东南亚国家联盟(ASEAN)需求将增加79百万吨煤当量至218，相当于同期全球需求增幅的逾四分之一。到2020年美国煤消耗将下降75百万吨煤当量，欧洲需求将下降22百万吨煤当量。

供应方面，IEA预计到2020年澳洲将超过印尼，成为全球最大的煤炭出口国。(完)