动力煤期货周四上市 石油沥青期货10月9日挂牌

路透上海9月24日 - 中国两个大宗商品期货近期将先后上市，动力煤期货已定于周四在郑州商品交易所上市交易，而石油沥青期货则将于10月9日在上海期货交易所挂牌。

按郑交所公告，首批挂牌的动力煤期货合约为12月至明年9月的10个合约，各合约基准价均为520元人民币，上市当日涨跌停板幅度分别为合约挂牌基准价的8%，交易保证金为5%。

此前郑交所公布的动力煤期货合约规则，该合约一手为200吨，其最低交易保证金为5%，每日涨跌停板为上一交易日结算价的4%。

煤炭是中国重要的基础能源和原料，动力煤产量约占煤炭总产量的80%，动力煤的主要买家为火电厂。从现货体量来说，动力煤期货将是目前国内最大宗的商品期货品种。

据上海期交所公告，石油沥青期货每手为10吨，挂盘合约为2014年2月份至2015年9月份共8个合约，上市交易保证金收取比例暂定为合约价值的6%，涨跌停板幅度暂定为4%，挂牌当日涨跌停板幅度扩大为8%。

中国证券报引述业内人士称，这是世界上第一个石油沥青期货。石油沥青的价格波动比较剧烈，与原油有一定关联性。石油沥青期货的上市有助于完善能源类期货品种，缓解国内能源期货品种稀缺的现状。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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