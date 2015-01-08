煤炭消费将进入增速放缓期 但仍将是主体能源--专家

路透北京1月8日 - 专家周四表示，随着中国经济发展进入新常态，煤炭消费将迎来增速放缓期，但煤炭依旧会是支撑中国经济发展的主要能源。并且煤炭可以清洁利用，治理雾霾仅靠去煤化是不合理的。

在国际能源署《2014煤炭市场中期展望》发布会上，中国煤炭工业协会副秘书长张宏称，预计2014年中国煤炭进口量或达到2.8亿吨左右，比2013年有所下降，煤炭消费增长率可能与2013年持平。未来一段时间内，煤炭消费总量还会有所增长，但增速会大幅下降。

他并指出，在支撑中国经济发展过程中，煤炭是代价最低的能源：按同等发热量测算，煤炭与石油、天然气的比价关系是1:8.3:3.2。

“这相当于目前我们煤炭的价格，按同等发热量，是石油的八分之一，天然气的三分之一。在支撑经济发展过程中，煤炭是代价最低的，是廉价的。”张宏表示。

中国是世界上最大的煤炭生产、消费和进口国；中国煤炭需求量占全球总需求量约50%。中国海关数据显示，2013年中国进口煤炭3.3亿吨，较上年增长13.4%，亦远低于2012年近30%的增幅。

中国煤炭信息研究院院长黄盛初表示，随着中国经济发展进入新常态，煤炭消费将进入增速放缓期，增速将由10年前的10%左右回落到3%左右，煤炭需求增速换挡将成为能源消费的新常态。

“中国属于煤多、油少、缺气的状态，当然我们也可以进口，但如果仅靠油气来解决中国经济的发展，一是不安全，第二也是我们经济上难以承受的。”他说。

神华科学技术研究院董事长蒋文化亦指出，煤炭作为中国主体能源的地位在短期内难以改变，煤炭可以清洁利用，治理雾霾仅靠去煤化是不合理的。

“现在已经开展的超低排放改造，已达到比燃天然气发电的排放还要低，大概是烟尘不到5%，已优于燃烧天然气，比烧天然气排放的还要少。”他说。

中国国家能源局局长吴新雄近期指出，中国加快发展清洁能源，能源结构进一步优化。预计2014年，非化石能源占一次能源消费比重提升至11.1%，煤炭比重下降至64.2%。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)

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