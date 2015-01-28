山西推出煤改路线图 严控产能并推进资源一级市场招拍挂--报载

路透北京1月28日 - 中国煤炭大省--山西近日发布“煤改”路线图。

《人民日报》周三称，将严控煤炭产能，到2020年前，山西原则上不再新配置煤炭资源，并全面推进煤炭资源初级配置一级市场招拍挂，以实现资源收益最大和全面共享。

报导援引山西省关于深化煤炭管理体制改革的意见称，今后三年，山西将从包括全面推进煤炭资源配置、消费、运销、煤炭企业改革、行政审批等重要领域和关键环节深化改革，标志着煤炭管理体制全面改革正式拉开大幕。

意见指出，2020年前，山西除“关小上大、减量置换”外，不再审批建设新的煤矿项目（含露天矿）；停止审批年产500万吨以下井工改露天开采项目。

同时，允许符合法定条件的探矿权、采矿权在二级市场依法流转，以出售、作价出资等形式公开转让，但强化矿业权二级市场的监管，探索对二级市场超额收益或市场暴利进行合理抑制和科学调节的办法。

根据《意见》，山西还将在生态修复治理机制、煤矿安全监管制度、公路运销管理体制、煤炭企业股权结构、权力监管制度等多方面改革、探索。

今年上半年，山西将取消原由煤炭厅发放的《煤炭生产许可证》和《煤矿矿长资格证》，证照办理要在法定时限内限时办结。同时，依法依规对现有涉煤行政审批事项进行全面清理，省政府相关部门和市以下人民政府自行设定的类似行政审批、申报的备案事项、登记、认证以及前置审批事项等都要在2015年6月底前清理取消。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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