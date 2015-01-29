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中国财经 | 2015年 1月 29日 星期四 11:56 BJT

中国当局将停止批复东部地区煤矿项目--行业协会

路透北京1月29日 - 中国正力图应对供应过剩导致价格暴跌的情况，中国煤炭工业协会会长王显政周四表示，政府将不再批准东部地区煤矿项目。

尽管煤炭行业面临长期的产能过剩问题，但王显政在行业会议上表示，目前还有10亿吨产能在建。

他说，中国煤炭产量料将在45-48亿吨见顶。2013年产量为37亿吨。虽然国家统计局尚未得出2014年的数字，但估计全年总产量有所下降。(完)

(编译 王颖；审校 蔡美珍)

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