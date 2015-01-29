中国当局将停止批复东部地区煤矿项目--行业协会

尽管煤炭行业面临长期的产能过剩问题，但王显政在行业会议上表示，目前还有10亿吨产能在建。

他说，中国煤炭产量料将在45-48亿吨见顶。2013年产量为37亿吨。虽然国家统计局尚未得出2014年的数字，但估计全年总产量有所下降。(完)