安徽淮南潘集煤矿外围勘查获煤炭资源量47.9亿吨 为华东最大

安徽省煤田地质局勘查研究院经过四年普查和详查阶段前期工作，利用地震、钻探、测井等手段，基本查明勘查区煤炭资源赋存情况。勘查显示，区域内共有可采煤层19层，平均厚度32.65米，主要为1/3焦煤和气煤，是理想的炼焦配煤，原煤可作动力用煤。