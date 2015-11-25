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中国财经 | 2015年 11月 25日 星期三 14:42 BJT

安徽淮南潘集煤矿外围勘查获煤炭资源量47.9亿吨 为华东最大

路透北京11月25日 - 新华网周三援引安徽省国土资源厅称，安徽省淮南煤田潘集煤矿外围煤炭勘查报告通过省国土资源厅专家评审，称此次勘查共探获煤炭资源量47.92亿吨，是目前华东地区单个最大煤矿。

报导称，淮南潘集煤矿外围煤炭勘查项目勘查面积约281平方公里，规模达特大型，其中包括1/3焦煤25.73亿吨、气煤22.19亿吨.

安徽省煤田地质局勘查研究院经过四年普查和详查阶段前期工作，利用地震、钻探、测井等手段，基本查明勘查区煤炭资源赋存情况。勘查显示，区域内共有可采煤层19层，平均厚度32.65米，主要为1/3焦煤和气煤，是理想的炼焦配煤，原煤可作动力用煤。

安徽省两淮煤炭基地是中国国家级13个煤炭勘查开发基地之一，截至2013年底，两淮煤炭基地淮南煤田探明资源量179亿吨。(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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