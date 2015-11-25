安徽淮南潘集煤矿外围勘查获煤炭资源量47.9亿吨 为华东最大

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月25日 - 新华网周三援引安徽省国土资源厅称，安徽省淮南煤田潘集煤矿外围煤炭勘查报告通过省国土资源厅专家评审，称此次勘查共探获煤炭资源量47.92亿吨，是目前华东地区单个最大煤矿。
报导称，淮南潘集煤矿外围煤炭勘查项目勘查面积约281平方公里，规模达特大型，其中包括1/3焦煤25.73亿吨、气煤22.19亿吨.
安徽省煤田地质局勘查研究院经过四年普查和详查阶段前期工作，利用地震、钻探、测井等手段，基本查明勘查区煤炭资源赋存情况。勘查显示，区域内共有可采煤层19层，平均厚度32.65米，主要为1/3焦煤和气煤，是理想的炼焦配煤，原煤可作动力用煤。
安徽省两淮煤炭基地是中国国家级13个煤炭勘查开发基地之一，截至2013年底，两淮煤炭基地淮南煤田探明资源量179亿吨。(完)
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。