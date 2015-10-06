中国需求减弱殃及大宗商品 煤炭价格最受伤

路透新加坡10月5日 - 中国需求减少在第四季的第一周继续打压热煤价格，指标现货价格跌至逾八年最低。

这使得煤炭在所谓的大宗商品“超级周期”终结中最为受伤。这个周期在1980年代中国改革开放之后，随着中国的快速工业化而出现。煤炭主要被新兴市场经济体用来发电。

澳洲纽卡斯尔和南非Richards Bay港的即期煤炭价格均跌到每吨约50美元，已接近2007上半年的价位水平。

主要煤炭期货价格上周结算价跌破50美元，为2003年以来所首见，过去14周中有12周下跌。

“热煤价格下跌，反映出中国工业活动减弱，”摩根士丹利的分析师Tom Price表示。

周一该投行将离岸价(FOB)的长期预估下调11%至每吨63美元，因中国需求下降且供给充足。

自年初迄今中国煤炭进口量下降了约30%，中国神华(601088.SS) (1088.HK)和中煤能源(601898.SS) 601898.HK也削减了国内产量。

摩根士丹利预计，明年煤炭价格将迎来短期复苏，接下来一段较长时期将维持一个持平状态。

煤价下跌加之铁矿石等其它原材料价格下挫，已导致必和必拓(BHP.AX)、力拓(RIO.AX)和其它大型矿业厂商的股价大跌。

而澳洲、南非和哥伦比亚等大宗商品产出国货币汇率的下滑，也加剧了煤炭等大宗商品的过剩态势。

“在一个巨大的、高度竞争的全球热煤市场上，任何有利的汇率变动都会促使相关矿商提高产量或维持产量，以保住市场份额，”Price在这份报告中写道。

他还表示，油价下滑也帮助矿商今年减少5-10%的成本。(完)