中国电力需求疲弱对煤炭消费造成冲击--惠誉

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月12日 - 惠誉评级称，2015年中国电力消费增长乏力，加之非火电发电量持续增长，导致本就遭受产能过剩困扰的动力煤市场进一步承压。
随着中国发电业产能过剩的逼近，燃煤发电面临最大风险。中国的电力消费出现三十年来最慢增速，今年前九个月仅较上年同期增长0.8%，主要受工业需求按年下滑0.9%拖累，工业需求占总用电量的70%之多。尽管电力需求疲软，但发电量同比却增加9.4%，其中一半来自可再生能源和核能发电。同期燃煤发电量减少2.2%。今年前九个月中国煤炭消费总量为29亿吨，较上年同期下降4.6%。
未来12-18个月燃煤发电消费不太可能大幅增长，因为我们预计中国经济成长动能会减弱，而且中国经济的整体能源密集度在下降。
另外，我们预计中期内可再生能源发电装机容量将大幅增长，在高能耗行业没有大幅增长的情况下，这有可能会令燃煤发电厂的装机容量利用率进一步承压。截至2015年9月，在建发电装机容量约为177吉瓦(GW)，相当于2014年总发电装机容量的13%；清洁能源在新增发电装机容量中的占比略高于50%。
截至2015年10月底，中国的主要动力煤参考价--青岛发热量5,500大卡动力煤的价格--已较2015年初的每吨515元人民币下跌30%至360元。煤炭价格依然承压，尽管2015年1-9月中国煤炭进口同比减少29.8%至1.56亿吨，且中国神华和中煤能源等大型煤企减产后，1-9月国内煤炭产量同比减少4.3%至27亿吨。
我们预计，由于煤炭价格持续处于低位，加上煤企进一步削减成本的空间有限，将导致更多煤矿关闭，这将在中期内给市场带来一些平衡。这还可能导致中国极度分化的煤矿行业出现一些整合，大型煤炭企业的市占率将扩大--比较可能实现的途径是，在较弱煤企退出市场之际，实力较强的煤企保持或增加产量，而非由较强煤企收购不良资产。(完)
(编译 刘秀红/汪红英；审校 白云/蔡美珍)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。