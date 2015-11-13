中国电力需求疲弱对煤炭消费造成冲击--惠誉

路透上海11月12日 - 惠誉评级称，2015年中国电力消费增长乏力，加之非火电发电量持续增长，导致本就遭受产能过剩困扰的动力煤市场进一步承压。

随着中国发电业产能过剩的逼近，燃煤发电面临最大风险。中国的电力消费出现三十年来最慢增速，今年前九个月仅较上年同期增长0.8%，主要受工业需求按年下滑0.9%拖累，工业需求占总用电量的70%之多。尽管电力需求疲软，但发电量同比却增加9.4%，其中一半来自可再生能源和核能发电。同期燃煤发电量减少2.2%。今年前九个月中国煤炭消费总量为29亿吨，较上年同期下降4.6%。

未来12-18个月燃煤发电消费不太可能大幅增长，因为我们预计中国经济成长动能会减弱，而且中国经济的整体能源密集度在下降。

另外，我们预计中期内可再生能源发电装机容量将大幅增长，在高能耗行业没有大幅增长的情况下，这有可能会令燃煤发电厂的装机容量利用率进一步承压。截至2015年9月，在建发电装机容量约为177吉瓦(GW)，相当于2014年总发电装机容量的13%；清洁能源在新增发电装机容量中的占比略高于50%。

截至2015年10月底，中国的主要动力煤参考价--青岛发热量5,500大卡动力煤的价格--已较2015年初的每吨515元人民币下跌30%至360元。煤炭价格依然承压，尽管2015年1-9月中国煤炭进口同比减少29.8%至1.56亿吨，且中国神华和中煤能源等大型煤企减产后，1-9月国内煤炭产量同比减少4.3%至27亿吨。

我们预计，由于煤炭价格持续处于低位，加上煤企进一步削减成本的空间有限，将导致更多煤矿关闭，这将在中期内给市场带来一些平衡。这还可能导致中国极度分化的煤矿行业出现一些整合，大型煤炭企业的市占率将扩大--比较可能实现的途径是，在较弱煤企退出市场之际，实力较强的煤企保持或增加产量，而非由较强煤企收购不良资产。(完)