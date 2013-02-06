今年煤炭进口料五年来首次下滑

路透上海2月6日 - 路透调查结果显示,中国2013年煤炭进口将较去年下滑10%,为五年来首见萎缩,因国内供给增加,且国内运输网络改善.

这个全球最大煤炭进口国占太平洋海运煤炭贸易比重约三分之一,对区域煤炭市场的影响力与日钜增.

路透调查12位分析师的结果显示,2013年煤炭进口总量料达2.108亿吨;2011年时煤炭进口大增约30%至创纪录的2.343亿吨,因动力煤价格降至每吨84美元的三年低点后,中国用户大举买入廉价的进口煤.

"中国今年煤价料疲软,因新的供给增加,且电力需求成长不振.这将会使的多数进口套利窗口关闭,"香港野村总研分析师Karen Li表示.

2013年热能煤(电煤)进口料下滑15%至1.545亿吨,尽管炼焦煤进口料增加5%至5,630万吨,这仍远不及去年的成长20%.

中国热能煤进口调查结果图标,请点选:(link.reuters.com/zuk75t)

中国炼焦煤进口调查结果图标,请点选:(link.reuters.com/cyk75t)

中国煤炭进出口图表,请点选:(link.reuters.com/vek75t)

麦格理银行(Macquarie Bank)在上月的一份报告中指出,分析师预期,2013年中国煤炭产出将增长5%或1.92亿吨至39亿吨.不过煤炭需求料仅成长4.3%,尽管经济扩张逐渐提速.

5,500大卡(NAR)热能煤现货价格的预估中值为每吨655元人民币(110美元),较去年的700元人民币下跌.中国支持的环渤海动力煤价格指数目前报在每吨628元人民币.(完)

(编译 张明钧 审校 高琦)

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