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中国财经 | 2012年 11月 20日 星期二 11:14 BJT

中国1-10月煤炭净进口增长39.5%

路透北京11月20日电---中国国家发展和改革委员会周二称,中国今年1-10月煤炭净进口2.17亿吨,同比增长39.5%.

刊登在发改委网站上的新闻稿称,截至10月末,全国重点电厂存煤9,371万吨,可用29天,比去年同期增加8天.

新闻稿并称,截至10月末,主要港口存煤3,562万吨,增长37%.秦皇岛港5500大卡市场动力煤价格635-645元人民币/吨,比年初下降165元/吨,同比下降215元/吨.(完)

--发稿 李文科;审校 黄凯

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