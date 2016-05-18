规范和改善煤炭生产经营秩序 引导煤炭企业减量生产--中国发改委

路透北京5月18日 - 中国国家发展改革委员会周三发布关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知，要求把控制超能力生产、减量化生产、节假日停产、维护公平竞争等规定要求落到实处。

发改委网站刊登通知全文称，要规范和改善煤炭生产经营秩序，引导煤炭企业减量生产；并重申，全国所有煤矿要按照276个工作日重新确定生产能力，即直接将现有合规产能乘以0.84（276除以330）的系数后取整，作为新的合规生产能力。

“当前，煤炭行业陷入严重困境。特别是去年以来，部分煤炭企业为挤占市场份额，采取超能力生产、以量补价、低价倾销等措施维持生产运行，不仅严重冲击了正常的煤炭生产经营秩序，而且加剧了市场供需失衡，加重了行业困难，”通知称，“上述问题如不能尽快得到遏制，国家有关煤炭行业脱困发展的目标任务将难以实现。”

发改委表示，煤矿原则上法定节假日和周日不安排生产；煤矿企业需要自觉规范生产经营行为，严禁向煤矿下达超法定生产能力的生产经营指标；煤矿亦不得超能力、超强度生产。

要妥善安排职工休假，确保法定节假日和每周日职工得到集中休息，降低职工劳动强度，严禁以牺牲职工正常休假权利为代价，片面追求产量和效益。

“在当前煤炭价格明显偏低的情况下，煤炭工业协会要引导企业通过主动减产、限产促进煤炭价格理性回归，”通知称，要将煤矿落实减量生产、法定节假日和周日不安排生产情况列入企业诚信记录。

发改委表示，将加强监管监察，加大休假休息日停产期间的检查力度，对于超能力组织生产的，一律责令停产整改，并列为重点监管监察对象；对违反规定在法定节假日、周日组织生产而未按规定备案的，予以约谈和通报。

国务院2月初出台关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见称，从2016年起，三年内原则上停止审批新建煤矿项目，并开始按全年作业时间不超过276个工作日重新确定煤矿产能，严控超能力生产。

目标是从2016年开始，用三至五年的时间，再退出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，适度减少煤矿数量。（完）

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