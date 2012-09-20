煤炭经济运行下行压力加大--协会

路透北京9月20日电---中国煤炭工业协会表示,受世界经济持续低迷、国内经济发展困难增多影响,煤炭经济运行下行的压力加大.预计全年煤炭产能增长超过需求增长,进口仍保持高位,供大於求的压力依然很大.

新华社周三晚间报导援引协会并指出,5月以来,煤炭需求、产销量、铁路和港口转运量的增速大幅下滑,净进口持续快速增长,由此导致的全社会库存和企业应收账款快速增加、煤炭价格指数和市场景气指数大幅下滑,企业经营出现困难.

"煤炭行业去库存的压力依然很大",煤炭工业协会称,"8月全国煤炭市场景气指数为-43.8,环比7月下降0.7点,预计全年供大於求的压力依然很大".

今年前八个月,中国煤炭产销量增幅下降.同时,煤炭库存继续维持高位.全国煤炭库存在6月达到最高水平後,近期有所回落.8月末,煤炭企业存煤8,785万吨,环比增长6.8%,同比增长69%.

煤炭工业协会并分析指出,影响当前煤炭市场变化的主要原因还包括欧美等主要经济体煤炭需求下降,国际煤炭价格下跌;煤炭采选业产能建设超前,以及水电满发,火电出现负增长.

数据显示,中国煤炭价格指数由年初的199.5点降至目前的169.9点,下降29.6点.8月末,秦皇岛港5,500大卡市场动力煤平仓价每吨620元至630元,比去年同期下降约200元,比7月末上涨约5元.

中国是全球最大的煤炭生产国和消费国,并於去年成为最大的煤炭进口国.中国的大型煤炭生产企业主要包括中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)和中国中煤能源(1898.HK)(601898.SS)等.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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