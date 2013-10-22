四季度及明年煤炭市场将保持总体宽松格局--专家

路透上海10月22日 - 中国煤炭运销协会主任郝向斌日前表示，四季度煤炭市场总量宽松格局不会出现根本改观。如果冬季耗煤旺季气候因素所带动煤炭需求明显好于正常水平，则供求关系会再度阶段性地朝供求平衡方向回调。

中国证券报周二报导，郝向斌预计明年市场仍将保持总体宽松格局，其中季节性需求仍是煤炭供求波动的主要因素，如果出现季节性需求明显低于预期，就会阶段性面临过剩压力。

郝向斌认为，在供应能力总体充足的条件下，煤炭供求形势主要取决于需求，终极决定因素仍是中国经济发展形势。由于经济基本面对煤炭需求的拉动力度比较平稳，冬季耗煤旺季气候因素虽可起到一定正面影响，但煤炭需求总体偏弱的格局难以改观。

郝向斌还特别指出，从气候因素看，气候因素所带动煤炭需求目前正值低谷，四季度环比增高，但增高幅度取决于气温高低。2014年气候因素仍将是煤炭需求波动的主要因素。

不过，亦有不少专家观点与之相左。他们认为，煤炭供需格局短期内不会发生逆转，供需矛盾仍旧突出。但从中短期来看，煤炭价格有利因素增多，尤其是港口地区存煤的下降，使港口区的供需格局向平衡性发展，煤价中短期内趋强，动力煤期货前期持有多单者可继续持有。（完）

(发稿 徐永；审校 林高丽)

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