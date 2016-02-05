中国三年内停止审批新建煤矿项目 全年作业时间不超276个工作日

路透北京2月5日 - 去产能是中国2016年经济工作的五大任务之一，其中钢铁和煤炭是去产能的重点领域。中国国务院日前出台意见要求，从2016年起，三年内原则上停止审批新建煤矿项目，并开始按全年作业时间不超过276个工作日重新确定煤矿产能，严控超能力生产。

中国政府网周五刊登“国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见”并称，目标是从2016年开始，用三至五年的时间，再退出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，适度减少煤矿数量。

“从2016年起，三年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目；确需新建煤矿的，一律实行减量置换。”意见并称，“在建煤矿项目应按一定比例与淘汰落后产能和化解过剩产能挂钩。”

意见指出，要严格控制超能力生产，引导企业实行减量化生产，从2016年开始，按全年作业时间不超过276个工作日重新确定煤矿产能，原则上法定节假日和周日不安排生产。

“全面实行煤炭产能公告和依法依规生产承诺制度，督促煤矿严格按公告产能组织生产，对超能力生产的煤矿，一律责令停产整改。”国务院称。

中国能源报此前曾援引中国煤炭工业协会副会长姜智敏称，煤矿制度工作日将做调整，将原来的330天下井工作日调整到276天，可压缩现有煤炭产能的16%。

国务院表示，对于安全、质量和环加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能保、技术等方面达不到标准的煤矿，要引导有序退出；并加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能。

在推进企业改革重组方面，意见表示，要稳妥推动具备条件的国有煤炭企业发展混合所有制经济，,鼓励大型煤炭企业兼并重组中小型企业，利用三年时间，力争单一煤炭企业生产规模全部达到每年300万吨以上。

意见并鼓励保险资金等长期资金创新产品和投资方式，参与企业并购重组；并鼓励发展煤电一体化，引导大型火电企业与煤炭企业之间参股。

国务院总理李克强上周在专家学者和企业界人士座谈会上曾表示，实现新旧动能转换接续，要坚决有序有力推动传统产业改造升级；当前要突出抓好钢铁、煤炭行业淘汰落后产能，坚持发挥市场倒逼作用，政府重点是支持做好员工分流安置，推动企业瘦身健体、提质增效。

国务院日前也已出台“关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见意见”，要求从2016年开始，用五年时间再压减粗钢产能1-1.5亿吨，在严控新增产能同时，努力化解过剩产能。（完）

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