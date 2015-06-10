中国两大煤炭股神华与中煤否认合并重组

路透香港6月10日 - 中国最大两家煤炭生产商--中国神华(1088.HK)(601088.SS)及中煤能源(1898.HK)(601898.SS)双双否认合并传闻后，周三H股股价周三开低2-3%。

此前有内地媒体报导，国家将出资成立煤炭行业整合基金加快形成煤炭行业的进一步整合，中煤和神华的合并工作已经启动。消息带动两股周二大幅走高。

神华与中煤在公告中称，经询问其控股股东，截至目前，集团和上市公司均未得到来自任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息。

神华并称，“神华集团和上市公司董事会未研究过此类意向，也未向任何部门和企业表示过此类意向。”

神华H股今早开低2.21%，报19.5港元；中煤H股亦跌3.28%，报5.01港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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