中国两大煤炭股神华与中煤否认合并重组

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港6月10日 - 中国最大两家煤炭生产商--中国神华(1088.HK)(601088.SS)及中煤能源(1898.HK)(601898.SS)双双否认合并传闻后，周三H股股价周三开低2-3%。
此前有内地媒体报导，国家将出资成立煤炭行业整合基金加快形成煤炭行业的进一步整合，中煤和神华的合并工作已经启动。消息带动两股周二大幅走高。
神华与中煤在公告中称，经询问其控股股东，截至目前，集团和上市公司均未得到来自任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息。
神华并称，“神华集团和上市公司董事会未研究过此类意向，也未向任何部门和企业表示过此类意向。”
神华H股今早开低2.21%，报19.5港元；中煤H股亦跌3.28%，报5.01港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。