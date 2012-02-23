（更正）在美上市中资公司又陷麻烦 SEC起诉普大煤业两高管欺诈

(更正:因英文原文有误,第五段改为"在NYSE Amex上市",非"在纽约证交所上市")

路透2月22日电---美国证券交易委员会(SEC)指控中国普大煤业(PUDA.PK)两名高管欺诈,称他们误导投资者对一家空壳公司,而不是一家真正的煤炭企业投资.

SEC周三在曼哈顿联邦法院提起民事诉讼,指控该公司董事长赵明和前CEO朱立平企图"偷偷出售"普大煤业唯一的收入来源--山西普大煤业集团.

该控诉称,赵明把普大煤业在山西普大的控股权转至自己名下,并把其中的多数股权出售给一支基金.

这是SEC调查在美上市中资公司会计违规行为的最新一起案例.

普大煤业之前在NYSE Amex上市,但在去年退市.

普大煤业的美国发言人未立即回复要求置评的徵询.

普大煤业上月披露,该公司收到SEC的通知,称可能暂停或取消对其证券的登记,因该公司未能按时提交经审计的季报和年报.普大煤业股票目前在场外交易市场进行交易.(完)

--编译 李春喜; 审校 白云

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