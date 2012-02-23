（更正）在美上市中资公司又陷麻烦 SEC起诉普大煤业两高管欺诈

中海油于圭亚那合营开发项目储量最快今年底入帐--瑞信
路透香港3月3日 - 投行瑞信周五的报告称，预计中海油于南美洲国家圭亚那的合营开发项目储量最快于今年底入帐，有助减轻市场对其生产前景的担忧。
(更正:因英文原文有误,第五段改为"在NYSE Amex上市",非"在纽约证交所上市")
路透2月22日电---美国证券交易委员会(SEC)指控中国普大煤业(PUDA.PK)两名高管欺诈,称他们误导投资者对一家空壳公司,而不是一家真正的煤炭企业投资.
SEC周三在曼哈顿联邦法院提起民事诉讼,指控该公司董事长赵明和前CEO朱立平企图"偷偷出售"普大煤业唯一的收入来源--山西普大煤业集团.
该控诉称,赵明把普大煤业在山西普大的控股权转至自己名下,并把其中的多数股权出售给一支基金.
这是SEC调查在美上市中资公司会计违规行为的最新一起案例.
普大煤业之前在NYSE Amex上市,但在去年退市.
普大煤业的美国发言人未立即回复要求置评的徵询.
普大煤业上月披露,该公司收到SEC的通知,称可能暂停或取消对其证券的登记,因该公司未能按时提交经审计的季报和年报.普大煤业股票目前在场外交易市场进行交易.(完)
--编译 李春喜; 审校 白云
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