中国今年拟新增煤炭产能2亿吨 同比多开发约117%--能源局

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京1月11日电---中国国家能源局对2012年能源开发做出布局.今年将新增煤炭产能2亿吨,同比多开发约117%;新增发电装机容量7,000万千瓦左右,同比少开发逾22%.
同时将继续优化能源结构,对水电、风电和太阳能发电等清洁能源新增发电能力做出数量规划;2012年计划新开工水电规模达到2,000万千瓦,风电项目建设规模达到1,500-1,800万千瓦,太阳能发电规模达300万千瓦.
新华社周二报导引述能源局局长刘铁男在全国能源工作会议发言并称,"我国将优化能源开发布局,有序开工重大能源项目,确保能源生产总量稳定,加强重点能源生产基地建设,加强能源输送通道建设,加强石油、天然气、煤炭等储备能力建设."
刘铁男并提到,要促进天然气产业协调发展,实现国内产量快速增长,并大力发展非常规天然气;"十二五"(2011-2015)期间,使用天然气的人口将新增1亿,总量达到2.5亿.2012年,西气东输工程二期贯通香港,提高香港能源保障能力.
核电方面,刘铁男称要在确保安全的基础上高效发展核电,抓紧编制和报经批准後实施《核电安全规划》和《核电中长期发展调整规划》.
2012年并将大力推进农村能源建设,安排中央预算内投资650亿元,继续实施农网改造升级.
人民日报报导引用刘铁男在同一场合提供的数据显示,2011年全年中国新增煤炭产能9,500万吨,14个大型煤炭基地产量达到32亿吨;新增电力装机9,000万千瓦,全国电力总装机达到10.5亿千瓦.
此外,去年水电装机达到2.3亿千瓦,在建规模5,500万千瓦;风电并网容量新增1,600万千瓦,累计达到4,700万千瓦;年发电量800亿千瓦时,同比增长60%以上;光伏发电增长强劲,装机容量达到300万千瓦,比上年增加三倍以上.(完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
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