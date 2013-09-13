中国加快期货市场扩容步伐 动力煤、粳稻、铁合金将陆续上市--报载

路透上海9月13日 - 在国债期货推出后，中国商品期货市场的扩容步伐也在加快。郑州商品交易所理事长张凡表示，动力煤期货将于近期上市交易。此外郑商所粳稻、晚籼稻期货、铁合金期货各项工作准备基本就绪，均已向证监会正式立项并完成报批，于8月上报国务院审批，争取年内挂牌。

上海证券报周五引述张凡指出，郑商所还将于9月份开展全市场的、全链条的白糖期权仿真交易，并计划于近期向监管部门正式提交试行开展白糖期权交易的立项申请。

报导并称，除了郑商所上述筹备品种，目前正在排队等待的新品种还有上海期货交易所的沥青期货、原油期货，以及大连商品期货交易所的铁矿石期货等。

此外郑商所公布了粳稻、晚籼稻期货的合约草案，草案显示，粳稻、晚籼稻期货交易代码分别为JR、LR，交易单位为20吨/手，最小变动价位为1元/吨。最低交易保证金为合约价值的5%，也就是说，交易一手粳稻、晚籼稻期货需要3,000元人民币左右。

中国证监会副主席姜洋周四表示，中国下一步要继续加快推进原油期货市场建设工作，以及推动铁矿石、稻谷期货上市。(完)

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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