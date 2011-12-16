不排除中国局部地区个别时段再现煤炭供需失衡--发改委

路透北京12月16日电---中国国家发改委预计,明年煤炭供需将保持基本平衡,但受各种不利因素影响,局部地区及个别时段还会出现电煤供需失衡现象.

为保障明年中国的重点行业煤炭稳定供应,发改委周四在网站上发布通知,称将支持煤矿与终端消费企业直接衔接签订合同,减少中间环节.同时,鼓励煤炭供需双方签订中长期合同,并将对中长期合同给予运力上的优先安排.