不排除中国局部地区个别时段再现煤炭供需失衡--发改委

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月16日电---中国国家发改委预计,明年煤炭供需将保持基本平衡,但受各种不利因素影响,局部地区及个别时段还会出现电煤供需失衡现象.
为保障明年中国的重点行业煤炭稳定供应,发改委周四在网站上发布通知,称将支持煤矿与终端消费企业直接衔接签订合同,减少中间环节.同时,鼓励煤炭供需双方签订中长期合同,并将对中长期合同给予运力上的优先安排.
"重点保障电力、化肥、居民生活、国家煤炭应急储备等用煤需求."通知称.
此外,发改委并要求煤炭供需双方在通知下发後15日内,完成2012年购销合同的签订.
迫于发电企业大面积亏损後要求提价的压力,中国政府抓住物价同比涨幅趋於回落的有利时机,宣布12月起上调电价,同时对电煤实行临时价格干预.
发改委之前表示,将适当控制合同电煤价格涨幅,2012年度合同电煤价格涨幅不得超过上年合同价格的5%.(完)
欲了解更多详情,请点选发改委网站 (here)
--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
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