中国发改委等发文引导煤企减量生产 山西要求部分煤矿停产--报载

路透上海4月5日 - 上海证券报周一报导，中国国家发改委、人力资源和社会保障部、国家能源局、国家煤矿安全监察局近日联合发布相关通知，要求引导煤炭企业减量生产；国内产煤大省山西省要求省属五大煤炭集团部分煤矿停产停建整顿。

四部委联合下发的通知明确，从今年开始，全国所有煤矿按照276个工作日规定组织生产，即直接将现有合规产能乘以0.84（276天除以原规定工作日330天）的系数后取整，作为新的合规生产能力。对于生产特定煤种、与下游企业机械化连续供应以及有特殊安全要求的煤矿企业，可在276个工作日总量内实行适度弹性的工作日制度，但必须制订具体方案。

同时，山西省政府办公厅下发了紧急通知，除了要求严格执行276个工作日生产规定，还要求省属五大煤炭集团公司（同煤、焦煤、阳煤、潞安、晋煤集团）所属重组整合煤矿一律停产停建整顿。

该紧急通知称，停产停建整顿煤矿要全面进行安全生产隐患排查治理，以“三真”（真控股、真投资、真管理）核查为重点，尤其是要对水、火、瓦斯、煤尘、顶板等灾害隐患进行重点整治。停产停建整顿时间不得少于1个月，停产停建整顿结束后，相关集团公司还要按照《山西省煤矿复产复建验收管理办法》要求，严格验收程序、严格验收标准、认真组织复工复产验收，验收合格后方可恢复生产建设。

紧急通知还曝光了16座煤矿未履行核准手续擅自生产建设，这16座煤矿分别隶属晋煤、同煤、焦煤、阳煤、晋能、平朔等集团，合计产能达到7,940万吨/年。这些煤矿被要求立刻停止生产建设。

上证报报导还指出，为推动煤炭行业供给侧改革，缓解供求矛盾，山西未来五年将通过淘汰一批过剩产能、推动重组整合一批、置换退出一批、产能核减一批、搁置延缓一批等手段，化解该省4亿吨至5亿吨过剩煤炭产能，力争将煤炭产能控制在10亿吨以内。

安迅思煤炭行业分析师邓舜表示，无论近期同煤发生的矿难事故还是前阶段陕西发生的矿难事故，影响面都很大，受到各方关注。短期内地方政府都会加强对当地煤矿的整治，从而使煤炭供应收缩，短期内将出现紧平衡状态。

“从全国范围来看，去产能将是贯穿今年全年的主线。”邓舜认为，今年的市场逻辑和往年不同，尽管下游需求仍然不振，但供应端出现了很大的变化。前几个月中小煤矿因严重亏损大面积停产，市场供应减少导致动力煤罕见地在春节期间提价。现在将因为行政管理力度加大，将再度令供应减少。

此前，市场普遍预测认为，4月是煤炭的传统消费淡季，加上水电的影响逐渐加大，整体市场将以弱势为主。加上四大煤炭企业未调整4月份下水煤价格，有分析认为，四月中下旬煤价可能出现下跌。对此，邓舜说，现在供应端发生了较大变化，预计未来一段时间，煤价因供应偏紧将得到支撑。（完）