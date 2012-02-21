神华集团称去年实现收入和利润均同比增长近三成

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透北京2月21日电---中国最大煤炭生产商--神华集团称,去年实现营业收入2,820亿元人民币,利润750亿元,同比均增长近三成.
以上数字由国务院国资委在周二发布的文件中披露.此外,神华集团同日提供的新闻稿并称,2011年其实现煤炭销量突破5亿吨,发电量突破2,000亿千瓦时.
官方资料显示,神华集团是世界最大的煤炭经销商,亦是上市公司中国神华(1088.HK)(601088.SS)的母公司.目前上市公司尚未公布2011年的盈利情况.
新闻稿并称,集团实施矿、路、港、航、电、油化的一体化运作模式,2011年铁路运量超过3.2亿吨,旗下黄骅港吞吐量过1亿吨.
神华集团暂未披露2012年度的业绩目标.但其上个月称,2011年原煤产量达4亿吨,同比增长约12%,并预计2012年产量将与去年持平.
中国另外两家大型煤炭生产商--中煤集团和山西焦煤集团此前已公布2011年业绩,其中,中煤集团营业收入1,150亿元、利润163.8亿元,同比分别增19.8%和35.2%,其今年生产经营目标则为:营业收入1,220亿元,利润173亿元.而山西焦煤集团去年则实现销售收入1,219.68亿元,同比增幅15.4%.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
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