今年煤炭和钢铁业去产能涉及分流安置人员约180万--中国人社部

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京2月29日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周一表示，中国今年煤炭和钢铁行业化解产能过剩涉及分流安置人员分别为130万和50万，今年就业形势比较复杂任务艰巨。
“有媒体、有些人对就业的数据是否准确有所质疑，我可以负责任地向大家说，就业形势的好坏不仅仅反映在就业数据上，大家从周围、从市场是可以观察到的，”他在国新办记者发布会上称。
他表示，去年就业好于预期得益于经济仍保持中高速增长、增速仍处在合理区间，以及经济结构优化、改革创新等。（完）
(发稿 李贺；审校 张喜良)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)