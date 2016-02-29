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中国财经 | 2016年 2月 29日 星期一 11:14 BJT

今年煤炭和钢铁业去产能涉及分流安置人员约180万--中国人社部

路透北京2月29日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周一表示，中国今年煤炭和钢铁行业化解产能过剩涉及分流安置人员分别为130万和50万，今年就业形势比较复杂任务艰巨。

“有媒体、有些人对就业的数据是否准确有所质疑，我可以负责任地向大家说，就业形势的好坏不仅仅反映在就业数据上，大家从周围、从市场是可以观察到的，”他在国新办记者发布会上称。

他表示，去年就业好于预期得益于经济仍保持中高速增长、增速仍处在合理区间，以及经济结构优化、改革创新等。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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