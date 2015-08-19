《袁志辉专栏》热钱风险收益比恶化将放大流出压力

(作者袁志辉为路透中文特邀专栏作家，就职于安信证券固定收益部，文章仅代表本人观点)

过去一段时间的人民币对美元贬值危机引发了金融市场以及监管层的神经剧烈波动，在经济新常态下，经济和金融领域的国际收支变化对大国经济体的影响必然会被放大。

实际上自市场对于美联储加息预期在二季度的沉寂之后快速反弹。反映市场加息预期的指数从从6月末的20%持续回升至7月末的接近50%，投资者对于美联储在9月加息高度认同。影射到我国7月份央行口径外汇占款下降3080亿元，降幅创历史最大单月纪录，国际资本跨境流入呈加速趋势。海内外对于人民币对美元汇率走势无比担忧，因为从历史上看，美联储加息对新兴市场国家资金流出产生重要影响。

1982年以来，美联储共进行5轮完整的加息周期，最后一次是2004年6月至2006年6月，随后至今都是货币金融史上最奇葩的超级量化宽松周期。虽然历次加息都导致了不同程度的资金跨境流动，甚至不少国家出现金融危机，但是考虑到2006年之前，我国资本管制较为严格，且持续巨额贸易顺差到来净资本流入，基本受美联储加息影响较小，因此历史的分析显得参考价值不大。

一个较为可靠的参考案例是2014年以来，市场对美联储逐步退出QE并加息的预期日渐强烈，投资者一般是根据预期做出决策，因此，实际上相当于联储加息前国际资本流动进行了一场预演。事后来看，过去一年多国际资本流动层面确实呈现较为明显的趋势，资金从新兴市场国家流出转回到美国。

2014年2季度到2015年2季度共5个季度里，是这一轮市场预期美联储退出QE并进入加息周期的关键阶段，对包括中国在内的主要新兴市场国家货币流出均产生了明显的影响。7月国外投行JP摩根根据外汇占款和贸易顺差估算今年二季度我国资本流出规模达到1420亿美元，过去5个季度资本流出规模共5200亿美元，随后高盛更是估算今年二季度资本流出达到2240亿美元。

可以肯定的是，随着居民外汇存款和人民币跨境结算的发展，在外汇存在一定管制情况，如此规模的资本流出存在明显的高估。此后国内研究人员从更微观的实际出发进行推算，但是基本能得出一个结论：过去5个季度确实存在较为明显的资本流出，累计规模上，最低的估算接近2000亿美元，市场一般估算也接近3000亿美元。因此，美联储加息预期重启以来，对我国资本流出产生了较大的冲击，并逼迫央行连续降息降准进行对冲。

但央行面临一个悖论，即资本流出—央行投放基础货币—加剧贬值预期—加速资本流出，容易陷入恶性循环，在今年一季度，人民币快速贬值带动资金收紧即是明证。当时人民币对美元在一个多月内贬值接近4%，外汇占款一季度净流出2300亿人民币，金融机构超储率从2.7%的高位大幅回落，R007持续在接近5%的历史高位，而宏观经济稳增长、去杠杆防风险的压力剧增，金融市场与实体经济状况出现较大的背离。假如央行面临稳汇率与稳利率的矛盾，甚至是更宏观的“不可能三角”矛盾，短期金融市场的扰动可能很大，尤其是市场普遍沉浸在低利率环境中玩高杠杆套息不亦乐乎的时候。

国际资本流动的分析，如果从投资交易本身的逻辑出发，可以建立这样一个分析框架，即热钱跟随国别间的可比风险调整后回报率（类似夏普比率）自由划转，那么资本流动取决于国际间套利收入以及相应的信用风险（主要是宏观风险，包括汇率的波动率、金融市场稳定性以及爆发金融危机的概率）。其中，国际间套利收入的构成主要是息差和汇率对冲成本的扎差，用中美两国国债的利差来近似刻画净息差、人民币对美元12月期NDF对即期汇率升贴水率表示对冲成本，可以建立一个相对意义上的热钱跨境套利空间模型，以此来推断美联储加息的情形下，我国资本流出的大体压力。

信用风险反应投资者的风险偏好，美元是最安全的避险资产，一旦国际形势发生变动，新兴市场国家的风险飙升，诱发资金外流，是一个非常确定的事情，困难在于这种分析很难以量化估算。

图1：热钱的套利空间已趋势性收窄 link.reuters.com/faq45w

2015年以来，利差与远期汇率升贴水幅度的走势较为相似，体现出资本市场开放程度加深以来，国内外资本市场联动加强，那么美联储加息对我国资本流出的压力也将更为明显。2010年以来，伴随着息差的收窄、汇率对冲成本提升的双向积压，热钱的套利空间持续收窄，从2010年初的5%附近快速下降到2012年前后的1%左右，之后进入低位震荡阶段。仅有1%的套利空间在短期来看的风险较大，人民币汇率虽然相当程度受央行指导的中间价控制，但是2%的偏离幅度也会导致交易层面的套利失败。截至7月末，热钱套利空间在0.7%附近，对跨境资本吸引力极低，届时美联储加息造成的冲击也更大。

简单回顾一下历史，美联储加息或者更广义上的美元升值周期，基本都引发了不同程度和区域的货币乃至金融危机，其中主要是新兴市场国家。美元从1970年代末开始升值以后，发展中国家爆发了旷日持久的债务危机；大家影响最为深刻的应当是1995—1997年的升值周期，当时点燃了严重的亚洲金融危机，东南亚国家陷入瘫痪；其实在2014年美联储退出QE并不断加息的预期建立后，美元升值周期的开始就已经只是时间问题了，随后在巴西和印度同样激起了剧烈的市场动荡。根本原因在于美元币值变动通过金融途径改变了一国的国际收支，最主要的是金融账户平衡被打破，假如再通过金融加速器的逆周期作用传导至实体经济，将导致结结实实的经济金融危机。

实际中金融账户最不稳定的，国家层面风险最大的莫过于新兴市场国家。我国处于资本主义逐步开放、人民币逐步国家化的阶段，但面临改革转型期较大的不确定性，市场风险多变，是较为容易受到国际资本流动冲击的新兴市场国家。如果考虑到2008年之后，国际贸易格局重塑，我国的经常项目国际收支已大幅向均衡水平回归（国际标准是贸易盈余占GDP的4%，我国已达到2%附近），那么金融和资本项目的国际收支剧烈失衡的风险已经缺乏天然的保护屏障。

其实观察国际收支平衡表中的误差与遗漏项，IMF认为误差与遗漏项占贸易总额在5%以内是相对合理的，否则国际收支形势及宏观经济状态都会出现问题，而我国的该项指标已连续几年超过5%的警戒线。2013年以来，净误差与遗漏项的逆差波动中枢较此前数年趋势性抬升，截至2014年末单季绝对流出额达到4000亿人民，而资本账户的净额常年在零附近波动，资本流出主要通过央行储备货币投资美国国债来实现。那么，误差与遗漏项巨额的借方规模导致的不断抬升的净额，将不得不考虑这其中隐藏的较大规模的外逃资本。

所幸的是，与历史上发生美元升值导致危机的新兴国家不同，我国的外债规模相对有限，而外汇储备规模庞大，由此造成的冲击或许小于其他国家。但是在套利空间急剧收窄到零附近的情况下，资本跨境流出的压力是极大的。在此背景下，极容易放大资金面的扰动，加大资金利率的波动性，同时也很考验央行货币政策取得内外平衡和稳定的执行力。(完)

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