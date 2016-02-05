《A股技术分析》沪综指反弹力度仍偏弱

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京2月5日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周震荡反弹，上涨主要依赖政策性护盘。技术面显示，短线上涨性质属超跌反弹，量能未见明显放大，力度偏弱，2,800点上方已形成较强阻力，股指仍有受阻回落要求；中线看，大盘仍处于年初以来的单边下跌趋势中，股指在2,600-2,800点区间将有一个震荡过程。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
本周沪指超跌反弹，盘中关键时点见政策性护盘，大盘一度接近2,800点但即开始遭遇卖压，前期关键点位2,850点一线已由技术支撑转换为技术压力位，短线很难有效收复。另股指虽收复5,10日均线，但大盘升势不稳，短线有再次回落考验2,700点要求。
短线看大盘此前的超跌状态尚未出现转变，即此波下跌低点2,638点附近仍存在技术支撑，大盘在其附近难见连续大力度卖压，故2,600点短期内仍有希望守住，但随着超卖状态的改善，其支撑力度料逐步减弱。
较长期走势:
本周沪指小幅反弹，因2,700点下方超卖导致卖盘枯竭，同时春节维稳护盘助力，目前沪指仍距离5周均线较远，显示反弹力度偏弱，中线尚没有明显企稳迹象，大盘在2,600-2,800点区间有反复震荡要求。
月线显示，30月均线继续小幅上扬接近2,850点，该点位已有效失守，显示中期走势仍不乐观，技术上虽存在向该均线反抽的机会，但反抽之后大盘继续探底的可能性较大，整体看，节后大盘暂维持平移已属不易。（完）
(审校 林高丽)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。