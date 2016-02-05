《A股技术分析》沪综指反弹力度仍偏弱

2015年7月7日，北京一家券商营业部内的一名股民在看大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

本周沪指超跌反弹，盘中关键时点见政策性护盘，大盘一度接近2,800点但即开始遭遇卖压，前期关键点位2,850点一线已由技术支撑转换为技术压力位，短线很难有效收复。另股指虽收复5,10日均线，但大盘升势不稳，短线有再次回落考验2,700点要求。

短线看大盘此前的超跌状态尚未出现转变，即此波下跌低点2,638点附近仍存在技术支撑，大盘在其附近难见连续大力度卖压，故2,600点短期内仍有希望守住，但随着超卖状态的改善，其支撑力度料逐步减弱。

较长期走势:

本周沪指小幅反弹，因2,700点下方超卖导致卖盘枯竭，同时春节维稳护盘助力，目前沪指仍距离5周均线较远，显示反弹力度偏弱，中线尚没有明显企稳迹象，大盘在2,600-2,800点区间有反复震荡要求。

月线显示，30月均线继续小幅上扬接近2,850点，该点位已有效失守，显示中期走势仍不乐观，技术上虽存在向该均线反抽的机会，但反抽之后大盘继续探底的可能性较大，整体看，节后大盘暂维持平移已属不易。（完）