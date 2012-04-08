商务部称华为参加澳宽带网投标遭拒有失公正

今年全国铁路投资拟约8000亿元 与去年规模持平--新华
路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。
路透北京4月6日电---中国商务部周五表示,澳大利亚拒绝华为公司竞标该国380亿美元全国宽带网设备项目的决定是不公正的,中方对此深表关切.
中国商务部新闻发言人沈丹阳称,"澳方不应在没有事实依据的情况下,以所谓的安全理由排斥企业参与正当竞争."
商务部新闻发言人沈丹阳还表示,华为在澳大利亚有良好的纪录,而华为澳大利亚公司90%的雇员为澳籍员工.(完)
--编译 王洋;审校 侯向明
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。
路透上海2月24日 - 中国股市沪综指周四收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日上升30.9亿元人民币，连续四日上升；两市两融余额为9,057.2亿元，续创逾一个月高点。
路透上海2月24日 - 据上海证券报周五报导，中国证券投资基金业协会下一步不仅将深入推进PPP（政府与社会资本合作）项目资产证券化发展，还将发展公募REITs（房地产投资信托基金）、推动公共不动产证券化进程，并继续规范资产证券化业务的发展。