商务部称华为参加澳宽带网投标遭拒有失公正

中国商务部新闻发言人沈丹阳称,"澳方不应在没有事实依据的情况下,以所谓的安全理由排斥企业参与正当竞争."

商务部新闻发言人沈丹阳还表示,华为在澳大利亚有良好的纪录,而华为澳大利亚公司90%的雇员为澳籍员工.(完)