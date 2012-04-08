版本:
中国
中国财经 | 2012年 4月 9日 星期一 06:50 BJT

商务部称华为参加澳宽带网投标遭拒有失公正

路透北京4月6日电---中国商务部周五表示,澳大利亚拒绝华为公司竞标该国380亿美元全国宽带网设备项目的决定是不公正的,中方对此深表关切.

中国商务部新闻发言人沈丹阳称,"澳方不应在没有事实依据的情况下,以所谓的安全理由排斥企业参与正当竞争."

商务部新闻发言人沈丹阳还表示,华为在澳大利亚有良好的纪录,而华为澳大利亚公司90%的雇员为澳籍员工.(完)

--编译 王洋;审校 侯向明

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐