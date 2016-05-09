实行手续费差异化收取意在抑制相关品种的过度投机--大商所

路透上海5月9日 - 中国大连商品交易所网站周一刊登新闻稿称，对日内和非日内交易手续费实行差异化收取措施，意在于抑制相关品种过于频繁的短线交易、防范过度投机风险同时，避免对正常的非日内交易造成冲击，确保市场运行效率，保障期货市场价格发现和避险功能的发挥。

大商所新闻发言人并表示，目前交易所已要求会员将近期手续费调整后对套保交易多收部分划入客户套保结算准备金中；下一步交易所仍紧抓监管，重点加大市场稽查工作力度、严厉打击违规违法行为，确保市场安全稳健运行。

该发言人并重申，下一步交易所将继续加大对会员和产业客户服务的力度，培育引导产业客户科学合理参与利用期货市场，增强市场利用效果，并增强市场稳定性，相关举措待论证完善后将适时发布。

大商所5月6日发布通知，自5月10日起焦炭、焦煤、铁矿石和聚丙烯品种非日内交易手续费标准恢复至原成交金额的万分之0.6，上述四品种同一合约当日先开仓后平仓交易手续费标准继续维持万分之7.2（焦炭、焦煤）、万分之3（铁矿石）和万分之2.4（聚丙烯）的现有水平不变。

大商所新闻稿并称，至5月6日收盘，焦炭、焦煤、铁矿石和聚丙烯等品种周日均交易持仓比由上月以来最高一周（4月25日至29日）的7.26、4.43、4.74、3.36分别下降至目前的（5月3日至6日）2.02、1.12、1.92、0.99水平。（完）

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