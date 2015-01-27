《RUSSELL专栏》中国商品贸易数据印证物以稀为贵

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell； 编译 王洋/洪曦/王兴亚

路透澳洲朗塞斯顿1月27日 - 2014年中国大宗商品贸易明细数据有力证实了这一趋势：进口数量的增长依赖于大宗商品价格的下跌，不过也有一些值得注意的例外。

包括原油、铁矿石和铜等主要大宗商品都显示，价格下跌后进口增长，表明了大宗商品市场形势的变化：供给成为价格的主要推动力量。

撇去2008年全球金融危及的短暂影响，过去10年中国大宗商品进口的趋势一直是，需求拉动进口量价齐升。

2014年这种趋势发生了变化，许多大宗商品出现结构性供给过剩，这意味着即便是中国需求增长，价格也出现下降。

中国海关数据显示，2014年中国的精炼铜进口较上年增长13.7%，而2014年12月铜价比2013年同期下降8%。

去年中国原油进口量增长9.5%，铁矿石进口量跳增13.9%，而这两种商品的价格当年都大幅下滑。

主要大宗商品中，只有煤的进口在价格走低之际出现下降。2014年煤进口量较上年减少14.7%。

这可能与中国治理污染的行动，以及旨在改善进口煤质量的新规定有关。

不过，有些大宗商品的进口量却随着价格上升而增加了，在中国对自然资源的需求方面，这些是真正的赢家。

**咖啡和铝土矿是赢家**

用于生产铝的原材料--铝土矿和氧化铝，在历经数年的萧条后，去年表现强劲。

2014年氧化铝进口量大增37.7%至527万吨，而根据中国海关12月份公布的价格，去年氧化铝每吨价格为382.34美元，高于2013年12月时的364.97美元。

2014年中国铝土矿进口下降48.3%至3,628万吨，不过这个数字需要结合2013年时进口量暴增78.7%的背景来观察。2013年，中国铝炼厂在印尼2014年1月开始实施出口禁令之前增加库存。

2014年12月铝土矿价格为每吨58.57美元，高于上年同期的55.32美元。

铝土矿和氧化铝的情况也显示，大宗商品领域的相对赢家也可能迅速转变。

印尼禁止原矿出口决定的主要受益者似乎是澳洲，澳洲对中国的铝土矿出口增加9.5%，成为中国最大的供应国。

至于另一个受印尼禁令影响的大宗商品--镍矿石，大赢家则是菲律宾，超越印尼成为中国最大供应国，对中国的镍矿石出口增加了22.7%，同时出口价格也升高。

另一表现亮眼的大宗商品是咖啡，2014年中国进口较上年增长36.5%，并且12月支付的价格较上年同期跳涨近15%。

尽管中国国内咖啡产量同样增加，不过很大一部分是出口至欧洲，用于混合调制。

虽然今年因为巴西等主要出产国的收成改善，咖啡价格可能下滑，但中国需求前景依然强劲，因为这种饮料在中国变得更加流行，新兴中产阶级希望喝到品质更好的咖啡。

咖啡、铝土矿、氧化铝和镍矿石的情况表明，满足中国大宗商品需求的商机，存在于那些需求强劲增长且供应趋紧的领域。

这种条件胜过其他大部分商品所处的局面，也就是需求依然旺盛，但全只是因为价格很低。

如果布兰特原油价格突然从目前每桶约48美元的水准涨至接近80美元，那么中国的原油进口很可能减弱，因为当前中国需求的原油，许多都流入储备。

铁矿石的情况也一样；价格若大幅上涨，中国的需求将随之减少。

尽管铝土矿和氧化铝在2014年的强劲势头或许会重演，但重点是，要找到下一个即便价格上扬、中国需求仍将增加的大宗商品。(完)

(译文审校 王丽鑫/张涛/蔡美珍)

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