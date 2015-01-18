中国商业银行今年净利增速料降至约9% 不良率上升--交行报告

路透上海1月16日 - 中国交通银行金融研究中心周五发布2015年中国商业银行展望报告预计，由于资产规模扩张速度略有放缓，利率市场化程度加深，净息差面临较大缩窄压力，资产质量压力较大等，预计今年国内商业银行收入和净利增速进一步下降，净利增速降至9%左右。

报告还指出，经济增速放缓在短期内仍将对国内银行业的风险管理造成一定的压力。综合来看，银行业不良贷款惯性增长的趋势可能延续到下半年，全年不良贷款余额增长与2014年持平，不良贷款率可能上升0.2-0.3个百分点，至1.5%-1.6%的水平。如果下半年经济形势明显好转，不良贷款率增幅将趋稳。

据该报告预测，今年商业银行营业收入增速将放缓至9.1%左右，较2014年进一步下降，其中净利息收入明显放缓，各类中间业务保持高速发展。费用控制稳健，但拨备压力较大，今年行业净利润增速将下降至9.0%左右，上市银行净利增速可能由去年预估值11.74%下降至7.39%。

报告认为，为适应行业格局变化、应对规模扩张放缓和净息差收窄带来的压力，银行将进一步大力发展各类中间业务，加强代理与管理类业务（各类理财、资产托管、收付委托等）以及咨询顾问业务（投资银行业务等）发展，并压缩业务及管理费用支出、合理调节减值损失准备。

此外，资产证券化、优先股等新型资产负债管理形式逐渐成熟，也有助于银行增强银行资产负债运用能力。

利率市场化、金融脱媒、互联网金融等因素仍将持续影响今年的银行业负债业务。随着监管政策调整和多层次资本市场的快速发展，负债结构调整仍将持续，即存款占比进一步下滑，同业负债和应付债券占比略有提升，负债成本同比有所上升。预计2015年上市银行计息负债增速同比略有放缓，在12.9%左右。

整体来看，随着央行同业存款新规和可能进一步优化存贷比监管的措施陆续出台，负债业务压力将略有缓解。但随着负债结构的调整，整体负债成本将略有上升。在此背景下，商业银行将进一步加大负债业务创新力度。

报告预计，银行理财业务将在平稳增长中逐步实现转型，不断回归资产管理业务的本质。经济增长动力转变将推动理财产品探索服务实体经济的新模式，多层次资本市场的繁荣将拓展理财资金的投资组合配置空间，预计年末银行理财资金余额将超过20万亿元人民币。受资金面宽松和实体经济增速回落的影响，传统理财产品的收益率可能徘徊在4.5-5%左右。（完）

(发稿 林琦/李铮; 审校 张喜良)

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