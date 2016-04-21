中国商业地产投资去年创新高 国企和险资为主推手--仲量联行

路透上海4月21日 - 国际物业顾问--仲量联行(JLL.N)周四发布报告称，中国商业地产投资市场去年创下纪录新高，全年完成交易资产总值约1,500亿元人民币，预计未来几年仍将快速成长，国有企业和保险资金是市场成长的重要推手。

报告预计，去年中国投资级地产总规模位于全球第二，仅次于美国，达到约8,000亿美元。

“我们正见证各类中国投资者以史无前例的速度积累房地产开发、收购和出售的经验。”仲量联行资深董事、华东区投资部负责人邵律表示，未来几年，将会多次看到类似2015年创纪录的情况发生，中国资本毫无疑问将是最主要的推动力。

从过去八年的数据看，内资一直是国内商业地产投资的主力军，去年约占八成左右。其中国企和险资是最主要的两类机构。报告指出，近年的国企改革，使得许多国有企业将重新定位于盈利的市场化企业，这种转变将促使更多国企将原本的持有不动产策略转为开发和择机买卖并重。

邵律指出，国有企业开发和出售投资级商业地产的上升趋势，正在扩大中国市场规模、可供交易资产的供应量，从而刺激投资活动向更高水平发展。

报告认为，国企可能是投资级地产最重要的卖家，相对应的，中国保险公司有望成为最大买家之一。除中国平安(601318.SS)(2318.HK)外，其余四大保险公司配置的不动产投资占比仅0.5-1%，而欧美最大保险公司的不动产投资占比在4-8%，因此中国险企未来提升不动产投资的空间较大。

报告估计，若国内险资将房地产投资份额提高至5%，其投资总额将达到950亿美元，而且随着保险业的扩张，中国保险公司的总资产管理规模将继续增长，这意味着保险公司可投资房地产的资本量潜力巨大。

报告还表示，国内欣欣向荣的私募基金业、不断尝试的资产证券化及金融创新，将成为国内房地产投资市场的重要补充。

而中国对于海外房地产的投资近两年亦是高速扩张，据仲量联行介绍，在全球，中国资本的跨境投资规模已排名第四，且投资领域主要集中房地产。2014年中国机构对境外房地产的投资首次超过境内，去年中资机构在境外房地产的配置占比达54%。

为适应汹涌而来的中资海外房地产投资潮，仲量联行周三与专注于为中国客户提供澳大利亚房产解决方案的汇邦投资签署战略合作协议，共享双方的资源和优势，开发澳大利亚住宅市场。（完）