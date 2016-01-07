猴年展望：大宗商品中国故事难续 汇率震荡加剧令业者步步惊心

作者 李文科

路透北京1月7日 - 经历了凄凄惨惨的2015年，供需两头受挤的大宗商品市场在2016年仍难展欢颜。美元进入加息通道，以及中国经济阴霾不散，可能为大宗商品的“中国故事”画上句号，而人民币汇率波动加剧带来的市场动荡更是令中国业者雪上加霜。

作为贸易自由化程度最高的大类资产，大宗商品和汇率变动天生不可分割。被纳入SDR(特别提款权)的人民币加快市场化步伐，难免加剧汇率波动；而这可能反而令中国商品的国际化步伐有所放缓，不过也会产生阶段性的商品跨境和跨品种套利机会。

“我看今年（大宗商品）没有一点可以抄底的迹象，...国内商品的开放还会适度退一下，比如原油期货，包括期权推出也会受到影响。”中大期货副总经理兼任首席经济学家景川指出。

他并强调，很多大宗商品价格在2016年的均价将比去年继续下移，疲弱的商品价格将会提振商品期货的需求；另一方面，商品产业链受产能过剩和需求不振的深度挤压，将纷纷出现破产、资产重组、并购活动等。

因需求放缓及围绕中国和全球经济状况的担忧，追踪19种大宗商品的汤森路透核心商品CRB指数2015年一度触及13年新低，全年累计跌逾23%；波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI进入2016年后更是挫跌至1985年以来记录最低位，较2008年高点已跌逾96%。

数据显示，2015年伦敦交易所LME三个月期铜跌去1/4强，美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货跌逾三成，现货黄金跌逾10%，伦镍跌幅逾四成，与中国经济关联更大的螺纹钢期货跌逾1/3，发往中国的指标62%品位铁矿石下跌近四成。

2015年大宗商品表现图表，请点选 link.reuters.com/reb25t

尽管中国政府正在推进的供给侧改革令不少投资人扬言大宗商品市场抄底时机已至，但专家指出，大宗商品的消费需求至今尚未出现明显改善，供给却还在增加，去产能和去库存的阶段并没有完成，因此大宗商品价格在2016年仍是探底过程，尚难以触底。

同样，跟中国经济最为密切相关的有色金属方面，安泰科宏观经济项目部经理俞中华亦告诉路透，在中国经济增速放缓大背景下，有色金属行业在2016年将持续低迷，目前还看不到需求明显改善的迹象，行业改善可能需要数年的时间，当然也不排除个别小金属有价格回升的可能。

“所以我们现在的建议，...2016年还是不要配置大宗商品。当然这是从短期投资看。”瑞银财富管理大中华区首席投资总监及中国首席经济学家胡一帆称。

高盛研究报告亦指出，展望2016年，金属以及大多数大宗商品将面临更大的下行风险。预计到2016年末，铜、铁矿石、黄金以及煤炭的价格将再跌10%。

德意志银行发布的2016年展望报告认为，商品的表现仍会弱于股指和债券等其他资产，商品价格弱势会持续，并全面下调贵金属、基本金属及原油等大宗商品的价格预估，其中铂金、镍和锌的价格下调幅度较大。

**中国需求的故事结束**

2008年全球金融危机曾令大宗商品一度遭遇重挫，但强势突围的中国经济令大宗商品增量需求成为新一轮价格上攻引擎，直到去年中国经济增速放缓，中国需求的故事就此进入尾声。

实际上，这一过程影响大宗商品的除了中国需求外，还有另一大助推力就是金融需求，即因利差和人民币汇率持续升值而产生的大宗商品金融需求，而其对供需面的反作用力则是上游产能的大幅扩充。考虑到矿产扩产周期，这些扩充的产能差不多在2014-15年纷纷进入释放期。

大宗商品的周期性，伴随着经济周期和货币周期的节奏周而复始。因此当人民币汇率升值趋势不再，金融需求应声消弭，加上中国经济增速放缓引发的真实需求的下滑，叠加后就会形成更为恶化的供需形势和深不见底的价格。

“人民币（汇率）只要一掉头，你就发现金融需求分分钟就没有了，潮水退去，谁在裸泳就看出来，实际需求也就差了，大宗的整个周期彻底结束了。”对冲基金管理人付鹏称。

在他看来，当前大宗商品的大周期已定，未来左右价格波动的不再是需求，也就是说中国的故事结束了，而要看供给的变动。而在严重产能过剩的时期，市场出清将不得不花费更长的时间。

中国的情况可能更为复杂。有色、钢铁等大宗产业严重过剩，政策去产能效果不容乐观，在就业压力日渐严峻背景下，市场化手段来出清产能成为必由之路，但通过低价挤压市场势必要花费更长的时间。

华泰钢铁研究报告就指出，中国钢铁行业的产能出清类似欧美，龙头钢企将发起并购重组，而中国产能出清的时间将更长。虽然近年高炉开工率不断走低，产能过剩十分严重，目前全国高炉开工率已在75%左右徘徊，然而地方政府、银行及钢企本身及其他利益相关方均不愿意钢企关停，致使过剩产能难以退出。

中国主席习近平近日表示，当前和今后一个时期制约中国经济发展的主要因素在供给侧，加大供给侧结构性改革力度，重点在于促进产能过剩有效化解等。而此前召开的中央经济工作会议已将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。

**阶段性机会仍在**

2016年大宗商品可能仍处于价格大幅下滑和惨烈的产能出清过程中，人民币汇率波动加剧则恐令中国业者雪上加霜，但其中也不乏阶段性机会的存在。

对于中国市场而言，尽管针对一篮子货币的人民币汇率指数仍是稳中有升，但2016年开年人民币兑美元汇率CNY=CFXS即惊现暴跌走势，多数以美元定价和结算的大宗商品势必让中国业者面临更大的风险。

面对汇率波动加剧以及资本外流风险的挑战，中国政府之前意欲在一些商品交易中引入国际投资者的步伐可能受到牵制，比如在上海自贸区开启原油期货，以及在铁矿石期货中引入国际投资者等。

“由于有色金属及其矿产的国际贸易频繁，人民币汇率波动将加剧中国有色行业的经营难度，令行业雪上加霜。”俞中华指出。和整体宏观走势相比，中国有色金属行业的前景更多要看总体经济环境及房地产等主要下游行业。

汇率挑战当然不仅仅只是针对有色行业，这对于中国的整体大宗商品行业而言都是普遍存在的，尤其是经历近10年人民币单边升值后对汇率风险不够敏感的中国业者，无论是汇率风险规避的意识还是相应的汇率工具都不甚充分。

今年的汇率风险不容小觑。数据显示，自2005年汇改以来，人民币兑美元迎来连续近10年的升值通道，直至2014年起至今连续两年贬值，2015年累计跌幅4.5%创有记录来最大。而2016年前四个交易日，人民币兑美元大幅贬值逾千点子，跌幅逾1.5%；同期离岸人民币一度暴挫1,920点子，跌幅近3%。

不过风险和机遇总是相互伴生。景川就表示，正是由于存在汇率波动和大宗商品的国内外价差，大宗商品的境内外价差、汇差套利以及跨品种套利仍有阶段性机会出现。

“比如铜，现在是国内强而国外弱，进行反套就有利润，春节之后会出现正套机会，因为中国的季节性需求出来了。...这样的机会比较多。”他称。

付鹏也指出，大宗商品整体处于下跌周期，但其中不乏有品种具有投资价值，尤其是经济周期影响较小、需求相对刚性的农产品，比如咖啡等。（完）