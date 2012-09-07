中国商品期货期权推出“有盼头”

作者 李文科

路透北京9月7日电---过去多年,商品期货期权一直像在中国商品交易所研究室"温室培育"的花苗,但如今情形似有不同,郑商所高层本周宣称将开展白糖期货期权的试运行,更多业界人士看到这一金融工具已在中国期市"含苞待放".

实际上,中国的商品交易所都在进行期货期权的研究和尝试工作,在此前数年间,交易所均开展了数次期权的模拟运行,但业界相信,在当前条件下,商品期货期权的推出也许不再那麽遥远,而商品期货期权的交易机制亦将令逐渐规范和成熟的中国期市前进"一大步".

"中国实体经济和对外开放的层次给了市场整体的共识,那就是中国期货市场的金融工具需要更上一个台阶."ICE(洲际交易所)大中国区董事总经理黄杰夫称.

"是时候完善推出更多中国金融工具的时候了,包括商品期货期权.Timing(时机)到了."他称.

相对於商品期货为现货商提供了规避风险的工具而言,期权交易则为期货商提供了规避风险的工具,被称为"期货的保险",目前国际期货市场上的大部分期货交易品种都引进了期权交易.

毕竟,中国是全球数一数二的大宗商品消费国和进口国,实体经济的交易需求和规避风险的需求巨大.然而受制於国内期市的规模及相对封闭等限制,不少中国企业不得不依赖海外相对成熟的期市.

而中国企业因种种原因屡次折戟海外期市引人深思,更为严重的是,没有强大的期市後盾,中国无法在大宗商品定价权方面施加足够影响力,导致中国为进口大宗商品支付额外成本,包括石油、大豆、铜等.

从中国期货市场自身发展看,经过监管层的规范再规范後,市场的风险控制体系,组织架构、产品结构以及交易细则等方面有了相对完善的基础,使得更多金融工具以及期市业务不再是"空中楼阁".

事实证明,市场期盼已久的期货公司资产管理业务亦已进入实质性的实施阶段,令此前上百家中国期货公司挣扎在经纪业务中赚取手续费这一独木桥上的困局有了破解的可能.

而更多期货新品种上市,尤其是石油期货的呼之欲出,投资咨询业务的开展以及大合约等改革措施都显示,"偏安一隅"的中国期市的发展正进入"快车道",并有望在未来几年脱颖而出,真正跻身金融业的行列.

中国格林期货的高级研究总监李永民坦言,期货期权的试点肯定会慢慢推,总有第一步.

"中国期市的风控制度和管理,交易细则等等至少已经和国外成熟市场基本接轨了,有的甚至更加严格,国外基本都没有类似(期货市场)保证金中心这样的严格管理."李永民称.

他并乐观预计,个人投资者都会很容易接受期权这一产品,机构投资者则具有更专业的人才储备,应该可以利用期权进行更复杂的交易.

"一旦推出期权,中国期市估计会呈现几何级的增长,中国期市将从'小米加步枪"的阶段上升到'现代化高级武器'的阶段."李永民称.

期货期权则是指"期货合约的期权",期货期权合约表示在到期日或之前,以协议价格购买或卖出一定数量的特定商品或资产期货合同.期货期权的基础是商品期货合同.

**双刃剑**

的确,商品期权可以带给投资者套保避险、价格发现、促进期货交易,并提高资金使用效率等其他金融产品无可替代的优势.但商品期货期权的试运行给了市场无限遐想的同时,亦需要考虑这一金融工具可能给成长中的中国期市带来的挑战.

期权是一种复杂的交易工具,其在让投资者减少风险增加投资收益的同时,亦可以令投机者用有限的资金获取更多收益,因此,监管和机制健全与否仍将继续考验着中国期市.

具体而言,期权市场成功与否的关键要素就是流动性,但如果这个流动性是建立在套保基础上则固然好,但若是投机泛滥基础上的充裕流动性无疑是一种灾难.

因为在套保基础上,企业在期权上发生的亏损,其在现货市场可以对冲损失,但在投机基础上,则可能令企业亏损的风险高出其可能的收益数十倍之巨.

新湖期货研究所副所长时岩就认为,"我觉得今年是没可能(推出商品期权),今年首要任务是期货新品种的上市,而期权大家还要广泛熟悉."

历史车轮滚滚向前,但1990年才启程的中国期货市场发展历程中的风险事情无不令人警醒:327国债期货事件,直接导致中国关闭所有国债期货;绿豆期货的兴衰巨变,以及中国投资海外衍生品折戟的风险事件,包括中航油的巨亏,到国储铜事件和株冶事件等.

**本周大宗商品相关动态**

--中国郑州商品交易所总经理张凡周四在郑州举行的农产品(白糖)期货论坛上称,郑商所将以白糖为试点,启动商品期货期权试运行工作.

--中国国家发改委本周内相继继批复25个城轨规划和项目,13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.

--中国商务部官员表示,尽管今年外贸增幅有所回落,但消费品进口明显扩大是一个亮点.中国将进一步加强进口,稳定和引导大宗商品进口,适度扩大消费品进口.

--Russell专栏称,大宗商品荣景结束,澳洲塞翁失马焉知非福.而HOME专栏称,金属远期曲线并非价格预测器,释出的信号说明市场动能

--GFMS称,中国今年第二季黄金需求同比下跌,为逾五年来首次,反映中国经济降温,料金价年底前升向1,800美元,明年触及2,000美元之上的纪录高位後开始回落.

--上海螺纹钢期货本周跌至历史低点後强劲反弹.中国工信部近日表示,将淘汰粗钢年产量100万吨以下的普钢企业.

--澳洲央行8月大宗商品价格指数较7月下降3%,逆转上月上升势头,铁矿石和炼焦煤价格下跌是主因.高盛称,煤炭和铁矿石等商品价格未来数月料续跌,中国经济忧虑促使交易商削减库存.(完)

--审校 黄凯

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