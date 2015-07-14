中国经济放缓和供应过剩将在第三季抑制大宗商品上涨空间

2011年7月22日在伦敦金属交易所拍到的资料图片。 REUTERS/Paul Hackett/Files

路透伦敦7月13日 - 中国经济放缓、美元走强及高库存将在未来几个月抑制大宗商品价格的上行空间，尽管主要基金经理人仍认为，包括成品油在内的部分大宗商品存在投资价值。

上述诸多不利因素叠加，可能会打断投资者对大宗商品重新燃起的兴趣。据巴克莱的数据显示，今年上半年净流入大宗商品市场的资金高达78亿美元，为四年以来最高。

大宗商品的价格表现也相对强劲，很多人跟踪的大宗商品指数S&P GSCI .SPGSCI在第二季度上涨近9%。

但基金经理人总体而言未能复制大宗商品价格表现，理柏全球大宗商品基金类别中，积极管理型基金平均上涨0.57%，勉强取得正回报率。

那些第二季表现确实不错的基金在进入第三季时变得谨慎，因7月初中国股市暴跌打击了大宗商品，而希腊债务危机则提振了美元。

中国市场走软大体上对基本金属不利，因为中国仍在基本金属需求中占据很大份额。

哥伦比亚大宗商品策略基金(Columbia Commodity Strategy Fund)和Threadneedle增强型大宗商品投资组合(Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities Portfolio)的联席经理Nicolas Robin说，在第二季度减码铝和铜帮助这两支基金取得出色表现，他正在进一步削减这一配置。“铜是受中国影响最大的大宗商品之一，我们仍在减持铜，”他说。

这两支基金还因加码能源业，尤其是汽油而受益。

进入第三季，Robin暂时仍维持大量汽油配置。他说：“美国和其他地区的汽油需求非常强劲。我们认为这一产品最具投资价值。”(完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

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