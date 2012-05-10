中国对大宗商品需求旺盛 今年价格料居高--分析师

路透巴黎5月9日电---法国一知名大宗商品分析师周三指出,由於中国政府设法提振经济增长,以确保领导权平顺转移,中国今年对从玉米到铁矿石等商品的需求将维持其价格在高水平.

《Cyclope世界大宗商品市场年鉴》(Cyclope commodities yearbook)主管及经济分析师Philippe Chalmin表示,以中国为首的新兴市场的需求,将帮助大宗商品躲过西方经济衰退的影响,即便仍易遭遇剧烈震汤.

Chalmin告诉记者,经过2011年下半年全力压制通胀,中国今年将寻求巩固经济成长.中国今年逢10年一次的政治领导人换届.

"在此过渡的一年,我认为为中国当局将全力刺激经济成长."他说."中国在某些商品市场居於关键是无庸置疑的."

Chalmin的团队预估中国2012年经济成长9%,高於第一季初估值成长8.1%,接近2011年的成长9.2%.

Cyclope预估,多数大宗商品平均价格即便低於2011年,但以历史标准来看仍将维持在偏高水准.其估计,今年美国小麦、铜和棉花价格跌幅分别为1%、15%和37%.

"当前全球大宗商品价格略低於2011年春季水准,但仍高於2008年春季时的纪录."

此外Cyclope还预估,碳排权证(carbon permit)价格跳升54%,钯金上扬9%,黄金和美国原油价格则分别上扬8%.是少数料见价格上升的商品.(完)

--编译 张若琪;审校 张明钧

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