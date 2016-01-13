焦点：中国去年大宗商品进口跳增 但2016年前景有好有坏

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透北京1月13日 - 中国去年12月大宗商品进口跳增，因价格狂跌带来买入契机，不过随着经济增长放缓遏制需求，今年一些大宗商品的进口料开始降温。
据周三海关数据显示，2015年全年石油、铁矿石和大豆的进口量均创下纪录高点，铜的进口亦保持平稳。不过煤炭是个例外，由于国内库存居高打压本地价格，且需求减少，导致煤炭进口骤降。
中国12月贸易数据好于预期，不过可能仍无助于改变经济恐会录得25年来最弱同比增速的事实。
海关数据显示，全球第二大石油消费国--中国12月原油进口同比增长9.3%，利用低油价的机会补充战略储备，且也放宽了对原油进口和成品油出口的管制。
据路透计算，中国在2015年1-11月期间将石油储备增加了1.47亿桶，并且今年可能进一步购买，因新建储油设施已可以使用。
能源咨询公司FGE的副董事长吴康表示，料看到中国原油进口保持类似2015年的强劲增长。
2016年的大豆进口预计也继续增加，2015年为大增逾14%，反映出中国对豆粕的需求强劲。豆粕是牲畜饲料生产的重要原料。
**前景不稳定**
但分析师指出，铁矿石出货量可能开始在今年下滑，因经济增长放缓和人民币贬值忧虑抑制了需求。
煤炭进口也可能再次大跌，中国控制污染的努力及国内煤炭价格的下滑，都已经削弱了进口煤炭的价格优势。
香港Argonaut证券分析师Helen Lau说，“2016年进口很可能再下滑10%，当然我们预期不会有任何改善。”
中国12月铁矿石进口较前月劲增17%，全年进口略微增长，铁矿石价格大跌帮助澳洲和巴西的大矿商抢占本地市场份额。
“铁矿石进口可能略微下滑，因为中国的钢铁生产将下降；同时，由于铁矿石看跌的前景，贸易商也不愿进口铁矿石，”北京中钢期货的分析师Wang Yilin表示。
铜进口接近2014年创下的纪录高位，较上年同期仅下滑0.3%，不过进口的总美元价值下滑18.4%。
分析师对于铜的前景看法不一，由于现货价格较低，一些12月的采购可能被提前。
“肯定有一些价格诱发的采购，”澳新银行驻悉尼Daniel Hynes表示。“不过我不认为铜需求顶峰已经过去。”(完)
(编译 孙茉莉/高琦/李春喜 审校 李婷仪/于春红)
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