菜籽等期货即将在郑商所上市--报载

中国将设定负面清单 逐步取消微观领域的汇兑限制--外管局官员
路透北京3月2日 - 中国外管局副局长方上浦近日称，下一阶段将对外汇流动性和跨境资本流动进行逆周期相机调控和精准调控；并基于审慎原则设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制。同时，发挥灵活、弹性汇率机制对跨境资本流动冲击的“自动调节器”作用，夯实外汇市场自求平衡的基础。
路透上海5月31日电---继白银期货5月稍早在上海期交所上市後,中国近期拟再推出多个期货品种.中国证券报周四报导,菜籽、菜粕和玻璃期货三个期货品种近期将在郑州商品交易所集体上市,上市时间可能在6-7月间.
报导指出,郑商所日前召集会员单位分析师进行玻璃期货培训,同时正加快菜籽和菜粕期货上市进度,已完成菜籽、菜粕期货合约条款设计以及交割质量指标设置,设计了风险控制制度.
报导并引述业内人士透露,郑商所还在推进土豆期货上市准备工作,未来几周将赴若干会员单位徵求市场对土豆期货的意见.
而监管层为农产品上市期货合约打开绿色通道,相关品种只要成熟即可上市,这意味着农产品期货将迎来扩军潮.
此外,相关农产品期货的期权仿真模拟交易正在筹备中,郑商所拟报请证监会同意,在适当的时候重启期货期权仿真模拟交易.未来在期权仿真模拟交易较成熟的基础上,郑商所将适时向证监会提出开展农产品期货期权交易的申请.
目前郑商所已有白糖、棉花、强麦、菜油、PTA(精对苯二甲酸)、甲醇等多个期货品种上市.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
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