焦点：中国大宗商品期货价格疯涨 A股资金遭分流后市或受其累

作者 张晓翀

路透北京4月25日 - 春节后中国各主要大宗商品期货价格出现全面上涨，部分品种近期更是一路狂飙，在持续吸引市场关注和磁吸效应下，A股市场资金遭遇明显分流，后市或受其累。

近两个多月以来，A股反弹主要的导火线来自于商品价格回升催生的经济改善预期和企业盈利修复的预期。但随着商品期货行情的演化，其给股市的资金面和市场情绪逐渐蒙上了一层阴影。

“对A股市场的影响其实很明显。最近大盘出现调整，有部分资金应该从股市分流到商品期市上去了，对A股市场造成明显的负面影响。”方正证券策略分析师陈敏认为。

年初以来，商品期市行情逐步升温，4月18日当周，期市狂欢达到极致。4月21日上海螺纹钢主力合约1610合约成交量创出历史新高，成交6,055亿元人民币，超出当日沪深两市合计5,421亿元的成交额。

分析人士指出，本轮大宗商品期价上涨还不能判断为需求回升的结果，并未得到基本面的有力支撑，中短期看仍主要是流动性推动的结果，是一种货币现象。

数据显示，一季度中国人民币贷款增加4.61万亿元，同比多增9,301亿元，信贷规模投放的力度创历史新高。

而随着商品价格的上涨，通胀或将接踵而至。这种情况下，后期央行货币政策的空间将非常小，甚至可能面临货币政策收缩的问题。流动性收紧的信号或预期增强后，则将对股市行情产生进一步压制。

“一方面大家担心资金分流，另一方面担心货币政策的调整。”西南证券首席研究员张刚称。

分析师指出，暴涨后经常伴随暴跌，特别是由流动性推动的行情难以持续。如果后期经济需求的回升未达市场预期，在目前整体偏弱的市场环境下，商品期价回落对股市的负面冲击效应可能会更加明显。

首创证券研究所副所长王剑辉认为，在目前弱市的环境下，期市和股市之间的相互传染并不对称。相对来说，积极的因素传染起来比较难，而负面因素的影响传染起来很容易。

他解释称，弱市中投资者在反弹过程中考虑买入上涨品种的时候还是会有些顾虑，而当商品价格下跌传导到股市，股市投资者不一定认为它只是价格出现回落产生的下跌，而可能将它解读为经济基本面有恶化，当出现类似解读的时候，负面传染效应就比较明显。

**期市股市已现背离**

实际上，此轮大宗商品期价暴涨并未带动股市相关板块股价出现连续上涨，在部分时段甚至出现了背离。分析师表示，商品期价上涨到目前阶段已出现了非理性因素，因此最近A股市场资源类股票跟涨的持续性并不强。

以最受市场关注的螺纹钢期货合约为例，其价格连续11周上涨，累计涨幅达50%，而同期中国大型钢铁企业武钢股份(600005.SS)涨幅只有23%，马钢股份(600808.SS)涨幅仅为8%。

“这背后其实还是反映了商品期价上涨到目前阶段有非理性的成分，所以股票市场并不一定跟着它涨。”方正证券策略分析师陈敏表示。

分析人士认为，虽然最近经济需求端回暖，但大宗商品期货价格涨势过猛，恐难有较强的持续性。同时，上市公司盈利能否改善最终要看现货价格，如果只是期货价格暴涨，现货涨幅较小，相关A股上市公司盈利也不会出现大幅的改善。

而恒天财富研究中心副总监周荣华认为，如果商品期价回落，将意味着引发上涨是因为经济改善的市场预期出现松动，周期类个股的盈利修复将受到质疑，对于A股相关个股亦将产生明显的压力，并波及整个大盘。

4月21日，受当日大宗商品期货价格暴涨带动，股市热点主要集中在资源类相关板块，但其他板块相对较弱，沪综指仍然收跌0.66%。而一旦商品期价走低，势必将冲击股市相关周期类个股，由于其权重较大，下跌对大盘的拖累作用可能更加明显。（完）