（更正）市场热谈：中资企业作别香港股市 回归大陆

（更正：因英文原文有误，小标后第三段应为上市费用仍然是港交所营收一大来源，占其总营收“约9%”，而非“五分之一”）

路透香港5月8日 - 随着中国首富王健林准备让他的主要商业地产公司从香港退市，银行业人士预计将有更多中资企业回归大陆。中资企业在香港交易所上市的股票价格远低于在大陆上市的股票。

30年来，香港一直是中国国企和私营企业最青睐的上市地点，从而登上了全球最大首次公开发行(IPO)市场的宝座。

香港是全球金融中心，拥有稳定的法律制度和大量机构投资者，中资企业一直被它的这些优势所吸引。尽管有这些好处，但中资企业在香港上市的股票价格要比在大陆交易所上市的股票低得多。

根据瑞银的研究报告，在香港和大陆两地上市的股票中，有超过三分之二在大陆的股价溢价逾50%。这个差距自2014年以来明显扩大，削弱了企业赴香港二次融资的动力。

出现这个溢价是因为香港与中国大陆之间存在资金流动限制，这就造成了对本地股票的人为较高需求。中国大陆股票需求上升，是因为在中国经济放缓的情况下，房地产等替代投资渠道陷入困顿。

自2015年11月以来，至少10家在港上市的中资企业公布计划，想要退市、剥离资产并在内地上市，或将控股权出售给一家内地上市公司。而在2012、13和14年，这样的情况还只是少数。

虽然同期仍有近30家中资公司在香港上市，但规模要小得多，2015年的IPO融资下降18%。

“如果A股/H股价差继续保持在这么高的水平，挑剔的中国企业家将倾向于把公司从香港退市，”法国巴黎银行财富管理亚洲首席投资官Prashant Bhayani表示。

瑞银已经确定有38家在港上市中资企业与那些近期退市的公司具有相似特点，它所用的指标包括上市以来股价表现负面、远期市盈率(Forward PE) 倍数低于30、以及创始人持有公司超过40%的股票等。

瑞银所列名单中前10大公司的总市值约为400亿美元，其中八家是房地产企业，包括碧桂园(2007.HK)和世茂房地产(0813.HK)。

世茂房地产称，没有从香港退市的计划，并且对于当前的结构感到满意。该公司在上海的上市公司侧重商业地产。碧桂园表示，“研究了所有提高股价的可能性，以便为投资者带来更高回报”。

**中国证监会是其盟友？**

在王健林的大连万达商业地产股份有限公司3699.HK宣布计划之后，中国第二大上市地产开发商恒大地产(3333.HK)，以逾36亿元人民币购A股嘉凯城(000918.SZ)控股权，主要着眼点是估值颇高，以及藉由内地上市取得中国资本市场渠道。

“对地产企业而言，在香港上市的理由之一是有利其对海外发债，以及拥有较佳评级以及廉价融资资金，”谘询公司安永的亚太IPO负责人蔡伟荣说。“但现在，中国内地债券市场越来越有人气，所以在A股挂牌，也能很容易发行债券。”

上市费用仍然是港交所营收一大来源，占其总营收约9%；而在10年前，占比为十分之一。

“一家公司在决定何时、何地、以及如何挂牌的时候，是基于很多因素的商业决定，但我们相信香港拥有许多优势，仍然是非常有竞争力的上市中心。”港交所在一声明稿称。

港交所也拥有中国证监会这个难得的盟友。证监会微博新闻稿称，按照现行法律法规，近三年已经有5家在海外上市的企业在退市后，通过并购重组回归A股。市场对此提出质疑，认为这类企业回归A股市场有较大特殊性，境内外市场存在的明显价差、壳资源炒作等现象应予以高度关注。证监会注意到市场的这些反映。

证监会虽仅表示正对中概股回归A股可能产生的影响进行深入研究。但如果证监会真的采取行动，那么或将有助于香港躲过、或者至少推迟最后审判日的到来。

法国巴黎银行的Bhayani表示，“香港将面临上海和深圳争夺大型中国企业上市的竞争，但还没有到这种地步。”

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(完)