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中国财经 | 2016年 5月 26日 星期四 18:02 BJT

中国发改委针对部分企业境外发债未备案发出境外发债风险提示

路透北京5月26日 - 中国国家发展和改革委员会周四称，针对近期有关机构反映，个别企业在境外发行债券未按有关规定事前办理外债备案登记手续。为此，发改委对相关承销机构和律师事务所进行了专门约谈，并提示尽快补办手续。

刊登在发改委网站的风险提示称，下一步，对于未按规定事前申请备案登记、事后未能及时报送信息的境外发债企业以及相关承销机构、律师事务所等中介机构，将被列入诚信“黑名单”和全国统一信用信息共享交换平台，发改委将会同有关部门实行联合惩戒。

“我们提醒：企业境外发债应密切关注国际资本市场动态和我国经济金融形势、国际收支状况等，强化外债风险意识，确保外债风险可控。”发改委指出。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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