中国企业获利增长降至纪录低位 面临不利的通缩局面--调查

路透北京12月18日 - 一项中国企业的民间调查报告显示，中国经济第四季普遍疲弱，令人质疑本月公布的官方活动数据优于预期的真实性。

“政府可能没有心思正式承认经济放缓情况恶化，但经济龙头行业的自评数据将难以隐匿，”报告作者Leland Miller和Craig Charney写道。

中国褐皮书国际(CBB)针对2,100多家企业的季度调查显示，全国销售收入、交易量、产出、价格、获利、聘雇、借贷及资本支出情况，全都较前季疲弱，这为中国经济带来更多的不确定性。

但美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三升息，消除了一个主要的全球不确定性，进而让中国经济发展情况成为投资者和决策者观察名单上的首要对象。

分析师多年来一直对中国的经济统计数据有所怀疑，因而转向CBB等机构的民间调查，以及像是水泥、钢铁或电力生产的指标来研判经济状况。中国经济在30年间每年增长近10%。

报告称：“虽然这仅仅是一个季度的情况，但企业获利数据尤为令人担忧，报告获利增长的企业所占的比例降至纪录低点，按季降幅为2012年中以来最大。”

调查涉及的所有行业当季的表现均不及上季，为这项调查开展以来首见。

调查还显示，中国就业市场和通胀的影响均有所减弱。

调查还显示，尽管劳动力供应变得不那么充裕，但就业增幅降至四年来的最低水平，薪资增长也放缓。投入和销售价格也触及纪录低点。

“头一次，企业看来正在遭遇真正不利的通缩，”报告称。

仅有14%的受访企业表示，他们在借贷，为该调查问世以来的最低水平。表示自己正在借贷的企业所占的比例在四年间减少了三分之二。

调查还显示，航运和交通建设行业在第四季表现糟糕，营收和雇聘放缓，获利“完全消失”，令人质疑财政干预的效果。

33%的受访者表示，交通建设行业的营收大幅放缓。航运业完全萎缩，39%的受访者称营收在下降。(完)