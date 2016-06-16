中国两大水泥生产商海螺与华润订战略合作 探讨国内外并购

路透香港6月16日 - 中国两大水泥生产商--安徽海螺(0914.HK)(600585.SS)与华润水泥(1313.HK)周四称，双方签订战略合作协议，将共同推动中国水泥行业持续健康发展，以及探讨于中国和海外开展投资及收购等方面的合作。

安徽海螺表示，“该协议的签订对于促进中国水泥行业供给侧结构改革将起到积极作用，但对本公司2016年度经营业绩不会产生重大影响。”

据公告，安徽海螺将协助华润水泥的生产线建设和技术改造，双方并将建立沟通机制，定期进行生产、技术、经营管理等方面的资讯交流，互相取长补短，实现共同提升、互惠共赢。

安徽海螺为中国最大的水泥生产商。华润水泥是国家重点支持的大型水泥集团之一，子公司分布在广东、广西、福建、海南、云南、贵州、山西及港澳等地区，其母公司是中国华润集团。（完）

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