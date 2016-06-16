中国两大水泥生产商海螺与华润订战略合作 探讨国内外并购

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港6月16日 - 中国两大水泥生产商--安徽海螺(0914.HK)(600585.SS)与华润水泥(1313.HK)周四称，双方签订战略合作协议，将共同推动中国水泥行业持续健康发展，以及探讨于中国和海外开展投资及收购等方面的合作。
安徽海螺表示，“该协议的签订对于促进中国水泥行业供给侧结构改革将起到积极作用，但对本公司2016年度经营业绩不会产生重大影响。”
据公告，安徽海螺将协助华润水泥的生产线建设和技术改造，双方并将建立沟通机制，定期进行生产、技术、经营管理等方面的资讯交流，互相取长补短，实现共同提升、互惠共赢。
安徽海螺为中国最大的水泥生产商。华润水泥是国家重点支持的大型水泥集团之一，子公司分布在广东、广西、福建、海南、云南、贵州、山西及港澳等地区，其母公司是中国华润集团。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。